Астрологический бьюти-прогноз на сентябрь 2020: Дни благоприятные для бань, операций, стрижек

Для хорошей прически и стрижки благоприятны дни, когда Луна во Льве и Деве: 14, 15, а также – 6 сентября.

Сентябрь "порадует" нас началом периода ретроградного Марса

Сентябрь "порадует" нас началом периода ретроградного Марса. С 10 сентября по 13 ноября Марс будет двигаться в ретроградном направлении, попятно проходя по градусам с 29-го до 16-го Овна. Что это значит для нашей с вами повседневной бьюти-жизни, рассказывает Елена Осипенко.

Елена Осипенко — доктор интегративной психологии и астропсихологии. Елена также заведует кафедрой астропсихологии Европейского института междисциплинарных исследований и образования, факультет медицинской реабилитации, психологии и оздоровительных практик (Германия, Ганновер). Магистр интегративной психологии. Автор и издатель ежегодника «Астрологический календарь для Украины».

Марс в Овне особенно решительный и деятельный, но, поворачивая в обратном направлении, он будет серьезно тормозить все начинания и не будет давать делу нормально развиваться. Направьте лучше свою активность в данный период на завершение ранее начатых проектов или на ремонт, реконструкцию и реорганизацию, а также на возврат долгов.

Если в вашем гороскопе есть планеты с 16-го по 29-й градусах Овна – уроки Марса для вас по качествам данной планеты будут особенно значимы и придется в этих сферах жизни сделать настоящую реорганизацию.

Очень важно в период ретроградного Марса сдерживать свои негативные состояния и агрессию в отношении окружающих людей. Учитесь быть дипломатичными и проявлять больше позитивных эмоций. Окружающий мир, как зеркало, в событиях жизни показывает нам наше внутреннее состояние.

Марс проходит в ретроградном движении примерно один раз в два года и эта фаза длится около 80 дней. Марс связан с активностью, энергией, инициативой, движением к цели. В период ретроградного Марса люди часто теряют направление движения. Цель становится или не актуальной, или ослабляется внутренняя мотивация. Люди начинают чувствовать апатию, нежелание действовать, раздражение и гнев на себя или свое ближайшее окружение.

Марс отвечает за автомобили, любые механизмы и дорожное движение, поэтому в этот период можно наблюдать больше, чем обычно, дорожных аварий, пробок, задержек поездов и самолетов, поломок техники.

Не рекомендуется приобретать автомобили, дорогую бытовую технику, отправляться в командировку или поездку, начинать строительство, а также подавать судебный иск, так как инициатор судебного процесса может потерпеть неудачу. В этой же связи неблагоприятно начало военных действий.

Елена Осипенко: астрологический бьюти-прогноз на сентябрь 2020

Новые проекты могут оказаться неэффективными, страдать существенными недостатками. Выпущенная продукция может оказаться невостребованной из-за сложной ситуации на рынке или различного рода недочетов. Плановые хирургические операции на время данного периода рекомендуется отложить.

В этот период рекомендуется проанализировать свои прошлые действия или бездеятельность в свете их нового осознания и попробовать жить иначе. Может потребоваться немало мужества, чтобы прикоснуться к прошлым ранам, переживаниям неудач, потерь и попробовать придать им другое конструктивное значение, увидеть в них эволюцию своей личности. Это время лучше всего подходит для завершения дел, пересмотра взглядов, системы ценностей, ремонта, реконструкции, реставрации и так далее.

В период с 1 по 9 сентября благоприятны дни: 1 (12:35-18:20), 3 (до 17:30), 4, 7, 8 (до 15:45), 9.

17 сентября в 14:00 – новолуние. В первый час 1-го лунного дня (до 15:00) планируйте мероприятия на месяц вперед.

Здоровье. Дни, благоприятные для диеты и очищения организма: 1, 2, 5, 7, 10, 12, 16, 17, 18, 24, 25, 27, 28.

Дни, благоприятные для бани (сауны): 4, 5, 13, 18, 19, 26, 27, 29, 30.

Для лечения зубов благоприятны: лучше на убывающей Луне – 12, 14, 15 (до 18:10), а на растущей Луне – 18, 19 (до 15:00), 22, 23, 29, 30.

Неблагоприятны для пломбирования и удаления зубов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28.

Дни, неблагоприятные для плановых хирургических операций: 1, 2, 3, весь период с 10 по 30 сентября.

Для хорошей прически и стрижки благоприятны дни, когда Луна во Льве и Деве: 14, 15, а также – 6 (после 11:45), 7, 8 (до 15:45), 18, 19 (до 15:00), 24, 25 (до 16:20).

Нейтральные дни: 9, 22, 23, 27 сентября.

Неблагоприятные для стрижки и прически дни: 1, 2 , 3, 4, 5, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 28, 29, 30 сентября.

Косметические процедуры. Чистку и пилинг лица, кожи и эпиляцию лучше делать на убывающей Луне – с 3 по 10. На растущей Луне – 1 и с 18 по 30 – питайте кожу кремами и красьте волосы. Для ухода за ногтями подходят – 24, 25 сентября.

Источник: bhub.com.ua