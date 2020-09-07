Титьки на сцену : За вываливающуюся грудь обругали фанаты певицу Глюкозу

Российская певица Глюкоза, настоящее имя Наталья Ионова, опубликовала снимок в откровенном наряде, где откровенно подчеркнуты груди. Поклонники пришли не в восторг, как наверное ожидала певица, а напротив подвергли критике данный кадр, размещенный в Instagram.

Мини платье серебристого цвета значительно оголяет грудь, напоминая кольчугу. Волосы певицы уложены красивыми серф-локонами. На фото Глюкоза приобнимает своего продюсера Дениса Ковальского. Ему собственно и посвящен пост на личной странице:

Сегодня у красивого и очень талантливого мужчины, композитора и моего очень близкого друга @denis_kovalskiy_official день рождения! 🎉

Крепкого тебе здоровья, бесконечного вдохновения и вечной страсти и любви @silvia_zolotova! 😉💝

Очень тебя любим! Спасибо за твою музыку!

Подписчики под фото поспешили написать:

-Зачем вообще надо было майку надевать, и без нее норм бы было;

-Поскромнее надо быть, не девочка уже;

-Прическа не идет;

-Титьки на сцену — это святое!;

-Ужас!!!