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Порвала соперников и завоевала путевку на чемпионат России по баскетболу "3 на 3" команда "Бердск-1"

18:43 07.09.2020 Фото: ОФКиС Бердска
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Представители бердской спортшколы "Олимп" поедут в Москву после блестящей победы на чемпионате Новосибирской области, прошедшем в Краснообске.

Порвала соперников и завоевала путевку на чемпионат России по баскетболу 3 на 3 команда Бердск 1
Состав команды победителей: Маслюков Евгений, Ким Денис, Лаврентьев Иван Кузьмин Александр

С 4 по 6 сентября 2020 года в р. п. Краснообск прошел чемпионат Новосибирской области по баскетболу 3 х 3. От Бердска в турнире приняли участие две команды - воспитанники группы СОГ спортивной школы «Олимп».

Команда «Бердск-1» завоевала золотые медали, главный кубок турнира и получила путевку на чемпионат России, который пройдет в Москве, сообщили в бердском отделе физкультуры и спорта.

Состав команды победителей:

Маслюков Евгений
Ким Денис
Лаврентьев Иван
Кузьмин Александр.

Подготовил победителей тренер Игорь Голощапов.

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От редакции

Крутые?

Довольный, 07 сентября 2020 19:20
НВР:
Еще бы,отличные новости!!!

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