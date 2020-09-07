Порвала соперников и завоевала путевку на чемпионат России по баскетболу "3 на 3" команда "Бердск-1"

Представители бердской спортшколы "Олимп" поедут в Москву после блестящей победы на чемпионате Новосибирской области, прошедшем в Краснообске.

Состав команды победителей: Маслюков Евгений, Ким Денис, Лаврентьев Иван Кузьмин Александр

С 4 по 6 сентября 2020 года в р. п. Краснообск прошел чемпионат Новосибирской области по баскетболу 3 х 3. От Бердска в турнире приняли участие две команды - воспитанники группы СОГ спортивной школы «Олимп».

Команда «Бердск-1» завоевала золотые медали, главный кубок турнира и получила путевку на чемпионат России, который пройдет в Москве, сообщили в бердском отделе физкультуры и спорта.

Состав команды победителей:



Маслюков ЕвгенийКим ДенисЛаврентьев ИванКузьмин Александр.

Подготовил победителей тренер Игорь Голощапов.