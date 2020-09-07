Порвала соперников и завоевала путевку на чемпионат России по баскетболу "3 на 3" команда "Бердск-1"

С 4 по 6 сентября 2020 года в р. п. Краснообск прошел чемпионат Новосибирской области по баскетболу 3 х 3. От Бердска в турнире приняли участие две команды - воспитанники группы СОГ спортивной школы «Олимп».
Команда «Бердск-1» завоевала золотые медали, главный кубок турнира и получила путевку на чемпионат России, который пройдет в Москве, сообщили в бердском отделе физкультуры и спорта.
Состав команды победителей:
Ким Денис
Лаврентьев Иван
Кузьмин Александр.
Подготовил победителей тренер Игорь Голощапов.
Еще бы,отличные новости!!!