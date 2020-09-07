Старик пытался убить муху и взорвал дом

Были разрушены кухня и крыша дома. Пенсионер отделался ожогом руки и доставлен в больницу.

Муха стала причиной разрушения дома

Во Франции 80-летний старик устроил взрыв в своем доме, пытаясь убить муху.

Мужчина собирался поужинать, когда услышал жужжание насекомого. Для того, чтобы избавиться от мухи, он решил использовать электронную мухобойку. В этот же момент в доме произошла утечка газа, и разряд электромухобойки вызвал взрыв. Были разрушены кухня и крыша дома.

По данным местных изданий, пенсионер отделался ожогом руки и доставлен в больницу. Дом сейчас непригоден для проживания, но родственники пострадавшего собираются его отремонтировать. О состоянии мухи ничего неизвестно, передает ВВС.