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Старик пытался убить муху и взорвал дом

22:22 07.09.2020 Фото: web-zoopark.ru
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Были разрушены кухня и крыша дома. Пенсионер отделался ожогом руки и доставлен в больницу.

Старик пытался убить муху и взорвал дом
Муха стала причиной разрушения дома

Во Франции 80-летний старик устроил взрыв в своем доме, пытаясь убить муху.

Мужчина собирался поужинать, когда услышал жужжание насекомого. Для того, чтобы избавиться от мухи, он решил использовать электронную мухобойку. В этот же момент в доме произошла утечка газа, и разряд электромухобойки вызвал взрыв. Были разрушены кухня и крыша дома.

По данным местных изданий, пенсионер отделался ожогом руки и доставлен в больницу. Дом сейчас непригоден для проживания, но родственники пострадавшего собираются его отремонтировать. О состоянии мухи ничего неизвестно, передает ВВС.

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