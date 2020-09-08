08.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Похороны

На концерте Земфиры умер мужчина

09:27 08.09.2020 Фото: ТАСС / Сергей Шахиджанян
0

Мужчину вынесли из толпы без сознания. Как сообщил источник в экстренных службах, предположительно, у поклонника артистки остановилось сердце.

На концерте Земфиры умер мужчина
Мужчину вынесли из толпы без сознания

С фестиваля в «Севкабель порту» в Петербурге мужчину вынесли из толпы без сознания.

Одному из фанатов российской рок-певицы Земфиры во время ее концерта на фестивале в «Севкабель порту» в Санкт-Петербурге неожиданно стало плохо. Мужчину вынесли из толпы без сознания. Как сообщил источник в экстренных службах, предположительно, у поклонника артистки остановилось сердце.

Дежурившие на месте медики пытались привести его в чувства течение десяти минут. После к месту проведения фестиваля подъехала скорая помощь. Как стало известно 5-tv.ru, в машине мужчина скончался. Информация уот чего остановилось сердце?точняется.

Источник: 5-tv.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

От чего остановилось сердце?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Меган Маркл и принц Гарри выплатили 2,4 млн фунтов стерлингов за реконструкцию Frogmore после сделки с Netflix
09:45 08-09-2020
Меган Маркл и принц Гарри выплатили 2,4 млн фунтов стерлингов за реконструкцию Frogmore после сделки с Netflix
БердскУмер раздавленный огромной металлической трубой рабочий во время сварки в Бердске
09:41 08-09-2020
Умер раздавленный огромной металлической трубой рабочий во время сварки в Бердске
Готовиться к новой волне пандемии COVID-19 призвала ВОЗ
09:35 08-09-2020
Готовиться к новой волне пандемии COVID-19 призвала ВОЗ
На концерте Земфиры умер мужчина
09:27 08-09-2020
На концерте Земфиры умер мужчина
8 сентября - Международный день солидарности журналистов
09:25 08-09-2020
8 сентября - Международный день солидарности журналистов
Облегченную версию вакцины от COVID-19 выпустят в России
09:15 08-09-2020
Облегченную версию вакцины от COVID-19 выпустят в России
Новые люди представили в Новосибирске масштабный проект благоустройства озера 3
09:07 08-09-2020
Новые люди представили в Новосибирске масштабный проект благоустройства озера
Детская для 2, 3 и 4 детей для «Папа Карло», легко!
09:05 08-09-2020
Детская для 2, 3 и 4 детей для «Папа Карло», легко!
Выписали штраф за фото носков с коноплей пользовательнице VK и Instagram
09:00 08-09-2020
Выписали штраф за фото носков с коноплей пользовательнице VK и Instagram
Когда подключат к теплу? В садиках очень холодно!
08:59 08-09-2020
Когда подключат к теплу? В садиках очень холодно!