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Отравили сероводородом людей в штабе Навального в Новосибирске

18:56 08.09.2020
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Неизвестный вошел в помещение и разбил об пол бутылку с сероводородом, который "отвратительно воняет". Двум волонтерам стало плохо, их увезли на скорой.

Отравили сероводородом людей в штабе Навального в Новосибирске
В штабе Навального в Новосибирске распространили сероводород. Людей вывели на улицу

Представители новосибирского штаба Алексея Навального заявили о нападении. Во время лекции по наблюдению неизвестный вошел в помещение и разбил об пол бутылку с сероводородом, который "отвратительно воняет", сообщил штаб в соцсетях.

Людей из помещения вывели. Штаб пожаловался в полицию, полицейские прибыли на место. Двум волонтерам стало плохо, их увезли на скорой.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области "Интерфаксу" пока не смогли прокомментировать случившееся.

Региональный штаб Навального готовится к ближайшим выборам, помогает желающим зарегистрироваться наблюдателями и, в частности, проводит ежедневные лекции о наблюдении.

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