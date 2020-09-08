Отравили сероводородом людей в штабе Навального в Новосибирске

Неизвестный вошел в помещение и разбил об пол бутылку с сероводородом, который "отвратительно воняет". Двум волонтерам стало плохо, их увезли на скорой.

В штабе Навального в Новосибирске распространили сероводород. Людей вывели на улицу

Представители новосибирского штаба Алексея Навального заявили о нападении. Во время лекции по наблюдению неизвестный вошел в помещение и разбил об пол бутылку с сероводородом, который "отвратительно воняет", сообщил штаб в соцсетях.

Людей из помещения вывели. Штаб пожаловался в полицию, полицейские прибыли на место. Двум волонтерам стало плохо, их увезли на скорой.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области "Интерфаксу" пока не смогли прокомментировать случившееся.

Региональный штаб Навального готовится к ближайшим выборам, помогает желающим зарегистрироваться наблюдателями и, в частности, проводит ежедневные лекции о наблюдении.