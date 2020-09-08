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Живым нашли пропавшего без вести подростка у кладбища в Бердске. Поисковикам дали отбой

19:06 08.09.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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16-летнего бердчанина опознали по ориентировке жители СНТ "Марьин лог" и сообщили полицейским, куда он направился. Сотрудники МВД прочесали всю округу и обнаружили юношу.

Живым нашли пропавшего без вести подростка у кладбища в Бердске. Поисковикам дали отбой
Бердские полицейские весь день искали сбежавшего ночью подростка

Без вести пропавшего в ночь на вторник подростка в Бердске нашли 8 сентября в 19.00. Об этом стало известно «Курьер. Среда. Бердск» из собственных источников. Сейчас его везут в бердский отдел полиции.

Напомним,он исчез 8 сентября. О его местонахождении ничего не было известно весь день. Поисковый отряд "Лиза Алерт" разместил ориентировку на пропавшего 16-летнего бердчанина, сообщив, что требуется помощь добровольцев.

По информации «Курьер. Среда. Бердск», подросток живет с родителями на ул. Аэродромной в Юго-Восточном микрорайоне. Они написал заявление о пропаже сына около 11.00 вторника.

И сразу полицейские начали поиски, уточнил "Курьер. Среда. Бердск" начальник горотдела МВД Владимир Соколов:
- Ищем. Чего ждать-то? Он же пропал, его нет, является несовершеннолетним. Заявление поступило, приступили к поискам.

Владимир Васильевич отметил, что поиски начали от дома и в разных направлениях, куда мог пойти подросток.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», к поискам подключали служебную собаку. В том числе обследовали территорию вокруг Паутовского озера у бердского кладбища.

Пока спасателей не привлекали, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердского поисково-спасательного отряда Николай Ярманов.
- Все делается по заявлению полиции. Нас пока не привлекали. Видимо, полиция пока сама справляется. Из ЕДДС нам тоже пока не сообщали, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Николай Егорович.

Ка стало известно "Курьер. Среда. Бердск", пропавшего по ориентировке узнали жители СНТ "Марьин лог". Они видели подростка, идущего по улице дачного общества в направлении городского кладбища. Полицейские объехали территорию вокруг кирпичного завода неподалеку. И обнаружили пропавшего.

Теперь ему и его родителям предстоит разговор в полиции, а также, вероятно, между собой.

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От редакции

Поссорился с родителями?

Аноним, 08 сентября 2020 20:07
Погода конечно не прогулочная

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