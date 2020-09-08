Живым нашли пропавшего без вести подростка у кладбища в Бердске. Поисковикам дали отбой

Без вести пропавшего в ночь на вторник подростка в Бердске нашли 8 сентября в 19.00. Об этом стало известно «Курьер. Среда. Бердск» из собственных источников. Сейчас его везут в бердский отдел полиции.
Напомним,он исчез 8 сентября. О его местонахождении ничего не было известно весь день. Поисковый отряд "Лиза Алерт" разместил ориентировку на пропавшего 16-летнего бердчанина, сообщив, что требуется помощь добровольцев.
По информации «Курьер. Среда. Бердск», подросток живет с родителями на ул. Аэродромной в Юго-Восточном микрорайоне. Они написал заявление о пропаже сына около 11.00 вторника.
И сразу полицейские начали поиски, уточнил "Курьер. Среда. Бердск" начальник горотдела МВД Владимир Соколов:
- Ищем. Чего ждать-то? Он же пропал, его нет, является несовершеннолетним. Заявление поступило, приступили к поискам.
Владимир Васильевич отметил, что поиски начали от дома и в разных направлениях, куда мог пойти подросток.
Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», к поискам подключали служебную собаку. В том числе обследовали территорию вокруг Паутовского озера у бердского кладбища.
Пока спасателей не привлекали, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердского поисково-спасательного отряда Николай Ярманов.
- Все делается по заявлению полиции. Нас пока не привлекали. Видимо, полиция пока сама справляется. Из ЕДДС нам тоже пока не сообщали, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Николай Егорович.
Ка стало известно "Курьер. Среда. Бердск", пропавшего по ориентировке узнали жители СНТ "Марьин лог". Они видели подростка, идущего по улице дачного общества в направлении городского кладбища. Полицейские объехали территорию вокруг кирпичного завода неподалеку. И обнаружили пропавшего.
Теперь ему и его родителям предстоит разговор в полиции, а также, вероятно, между собой.