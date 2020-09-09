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Страшно красиво: Скопище божьих коровок на пне у берега Обского моря попало на видео в Бердске

14:15 09.09.2020, Дарья Моисеенко Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Отдыхавших людей на море, шокировало нашествие насекомых.

Страшно красиво: Скопище божьих коровок на пне у берега Обского моря попало на видео в Бердске
Зимовка божьих коровок в Бердске

В эти выходные, 6 сентября, на берегу Обского моря жители Бердска могли наблюдать массовое скопление божьих коровок. Дело в том, что готовясь к холодам, насекомые собираются в больших количествах и присматривают себе место, где они могут "спать" до лета. В основном они зимуют под сухими листьями, корой, или в щелях деревьев, образуя при этом огромные скопища, чем удивляют местных жителей.

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