В эти выходные, 6 сентября, на берегу Обского моря жители Бердска могли наблюдать массовое скопление божьих коровок. Дело в том, что готовясь к холодам, насекомые собираются в больших количествах и присматривают себе место, где они могут "спать" до лета. В основном они зимуют под сухими листьями, корой, или в щелях деревьев, образуя при этом огромные скопища, чем удивляют местных жителей.
Страшно красиво: Скопище божьих коровок на пне у берега Обского моря попало на видео в Бердске
14:15 09.09.2020,
Отдыхавших людей на море, шокировало нашествие насекомых.
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От редакции
Когда вы видели божьих коровок?
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