Страшно красиво: Скопище божьих коровок на пне у берега Обского моря попало на видео в Бердске

Зимовка божьих коровок в Бердске

В эти выходные, 6 сентября, на берегу Обского моря жители Бердска могли наблюдать массовое скопление божьих коровок. Дело в том, что готовясь к холодам, насекомые собираются в больших количествах и присматривают себе место, где они могут "спать" до лета. В основном они зимуют под сухими листьями, корой, или в щелях деревьев, образуя при этом огромные скопища, чем удивляют местных жителей.