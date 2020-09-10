Деньги их любят: Рейтинг самых денежных знаков зодиака

По мнению астрологов, достаточно знать знак зодиака личности, чтобы понять, какая он личность на самом деле. Эксперты составили рейтинг накоплений знаков зодиака.

Эксперты составили рейтинг накоплений знаков зодиака

Стрелец: 12 место

Странно, но факт: у представительниц знака всегда есть деньги. Однако, если Стрелец не займет первое место среди самых богатых людей планеты, то он будет считать, что их у него и нет.

Водолей: 11 место

У Водолея нет денег, однако они ему и не нужны. Ни один представитель знака не захочет плясать под чью-то дудку, чтобы получить копейки. Но Водолей даже в таком случае не пропадет: всегда найдется тот человек, который способен его обеспечить.

Рыбы: 10 место

На самом деле Рыбы могли занять и почетное место в тройке лучших, однако знак имеет деньги, но зарабатывать их просто не умеет. Мир каждый день преподнесет им море возможностей, но представитель никак ими не воспользуется.

Весы: 9 место

Весы не просто не любят деньги — они их презирают. Вернее, они пытаются обойти стороной не купюры, а жажду людей получить их.

Близнецы: 8 место

Представитель знака умеет хорошо зарабатывать, но денег не имеет. Проблема в том, что при первой же зарплате Близнец бежит сломя голову в магазин, скупая его ненужными вещами.

Телец: 7 место

Тельцы не имеют огромное количество денег, однако ему его заработка вполне хватает на комфортную и спокойную жизнь.

Лев: 6 место

В жизни Львов главное вовсе не деньги, а пыль, которую они пускают в глаза абсолютно каждому. Представитель знака может всегда выглядеть роскошно, а по факту — ничего особенного и богатого в нем нет.

Рак: 5 место

Деньги Раку нужны, а на что — знак не предпочитает хвастаться. Знак может излишний раз дать немного своих сбережений родственникам, чтобы показать свою щедрость и добродушие.

Овен: 4 место

Большие деньги любят риск, поэтому они для Овнов вовсе не проблема.

Козерог: 3 место

Козероги умеют зарабатывать больше деньги, однако тратить их привыкли постепенно и по нужде. Поэтому в их банке лежит много накоплений.

Скорпион: 2 место

Хитрый знак просто обожает деньги, но больше денег он любит только победу. Скорпион ради купюр и авторитета среди остальных готов пойти по головам. И он добьется своего.

Дева: 1 место

В списке самых богатых людей планеты в большинстве случаев первые места занимают именно Девы. Представитель знака способен стать настоящим миллиардером, не имея богатых родителей и даров от Вселенной. Девы способны построить свою жизнь самостоятельно.

Источник: rsute.ru