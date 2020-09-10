Деньги их любят: Рейтинг самых денежных знаков зодиака

Стрелец: 12 место
Странно, но факт: у представительниц знака всегда есть деньги. Однако, если Стрелец не займет первое место среди самых богатых людей планеты, то он будет считать, что их у него и нет.
Водолей: 11 место
У Водолея нет денег, однако они ему и не нужны. Ни один представитель знака не захочет плясать под чью-то дудку, чтобы получить копейки. Но Водолей даже в таком случае не пропадет: всегда найдется тот человек, который способен его обеспечить.
Рыбы: 10 место
На самом деле Рыбы могли занять и почетное место в тройке лучших, однако знак имеет деньги, но зарабатывать их просто не умеет. Мир каждый день преподнесет им море возможностей, но представитель никак ими не воспользуется.
Весы: 9 место
Весы не просто не любят деньги — они их презирают. Вернее, они пытаются обойти стороной не купюры, а жажду людей получить их.
Близнецы: 8 место
Представитель знака умеет хорошо зарабатывать, но денег не имеет. Проблема в том, что при первой же зарплате Близнец бежит сломя голову в магазин, скупая его ненужными вещами.
Телец: 7 место
Тельцы не имеют огромное количество денег, однако ему его заработка вполне хватает на комфортную и спокойную жизнь.
Лев: 6 место
В жизни Львов главное вовсе не деньги, а пыль, которую они пускают в глаза абсолютно каждому. Представитель знака может всегда выглядеть роскошно, а по факту — ничего особенного и богатого в нем нет.
Рак: 5 место
Деньги Раку нужны, а на что — знак не предпочитает хвастаться. Знак может излишний раз дать немного своих сбережений родственникам, чтобы показать свою щедрость и добродушие.
Овен: 4 место
Большие деньги любят риск, поэтому они для Овнов вовсе не проблема.
Козерог: 3 место
Козероги умеют зарабатывать больше деньги, однако тратить их привыкли постепенно и по нужде. Поэтому в их банке лежит много накоплений.
Скорпион: 2 место
Хитрый знак просто обожает деньги, но больше денег он любит только победу. Скорпион ради купюр и авторитета среди остальных готов пойти по головам. И он добьется своего.
Дева: 1 место
В списке самых богатых людей планеты в большинстве случаев первые места занимают именно Девы. Представитель знака способен стать настоящим миллиардером, не имея богатых родителей и даров от Вселенной. Девы способны построить свою жизнь самостоятельно.
Источник: rsute.ru