Паническая атака: Как успокоиться и уйти от приступа страха

Когда ужас взял верх над остальными эмоциями, то подойдет все, что резко переключит внимание, выведет мозг из состояния ступора.

Приступы паники накатывают внезапно

Приступы паники накатывают внезапно, когда ситуация выходит из-под контроля, если человек попадает в опасность или сталкивается лицом к лицу со своим страхом. Подобное может произойти с каждым, потому так важно знать, как себя вести при панической атаке, чтобы быстрее взять над собой контроль.

Почему важно правильно дышать и отвлечься от причины панической атаки

Немного необычный, но действенный способ дышать, когда накатит паника — вдох через нос на счет «4», а выдох через нос, про себя считая до четырех.

Нужно повторять данное дыхательное упражнение несколько раз подряд, а лучше — пока не подействует.

Медики советуют отвлечься от причины паники. Взять в руки книгу или открыть на экране телефона любой текст и попробовать сосчитать сколько одинаковых букв в нем содержится.

Заняться обратным отсчетом, в уме проговаривать цифры от 3 тыс. до одного. Главное помочь мозгу переключиться на что—то другое.

Так постепенно приступ паники пройдет сам по себе. Как вариант, вести беседу с самим собой. Это называется внутренним монологом.

Когда ужас взял верх над остальными эмоциями, то подойдет все, что резко переключит внимание, выведет мозг из состояния ступора.

Самое время поддержать себя, мысленно сказать, что все будет хорошо. Напомнить, что ничего страшного не происходит, безопасно и спокойно и паника отступит.

Как успокоиться в момент панической атаки

Контролировать себя в момент паники сложно, но вернутся к реальности, помогут простые вещи. Следует задать себе неожиданные, хотя обычные на первый взгляд вопросы: какой сегодня день недели и число, сколько дней до Нового года.

Присмотреться к окружающей обстановке: Какие звуки слышны, чем пахнет в воздухе, какие предметы можно потрогать, чтобы отвлечься от неприятного ощущения внутри.

Психологи рекомендуют в критические моменты, когда паническая атака возобладала над здравым смыслом, слушать музыку, сосать леденцы, жевать жвачку, иметь при себе что-то ароматное и вдыхать его запах.

Правильнее всего приобрести мятное или масло лаванды, обладающие успокаивающим эффектом, брать всегда с собой, открыть флакон и плавно вдохнуть.

Нервная система расслабиться, страх и паника — отступят. Важно все свое внимание сосредоточить хоть на чем-нибудь, забываясь. И тогда беспокойство спадет, самочувствие улучшится и удастся взять над собой контроль.

Источник: rsute.ru