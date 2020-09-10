Телесваха Роза Сябитова удалила серьезную опухоль и вырезала женские органы

Как стало известно, телесваха Роза Сябитова перенесла непростую операцию

Главная новость сегодняшнего дня — вердикт по делу актера Михаила Ефремова, но также появилось сообщение, которое поклонники российской телеведущей Розы Сябитовой не могут игнорировать...

Как стало известно, телесваха Роза Сябитова перенесла непростую операцию. Как сообщает "СтарХит", ей удалили опухоль в матке и сам орган.

Сейчас соведущая шоу "Давай поженимся" проходит курс реабилитации.

На своей странице в Инстаграм Роза Сябитова призналась, что ситуация со здоровьем зашла так далеко из-за того, что она нерегулярно посещала гинеколога. Также она акцентирует, что COVID-19 — не единственная проблема, которой надо посвящать все внимание.

Орфорграфия и пунктуация автора далее сохранены.

Здравствуйте, дорогие подписчики и все, кто так переживал за мое здоровье! Тысячи слов "спасибо" будет недостаточно, чтобы выразить, вам мою искреннюю благодарность! Сразу хочу успокоить, у меня не COVID. Но я побывала в ситуации, где болезнь могла быть и пострашнее, если бы не врачи, они делали мне операции, и не известно, нет известно, чем бы моя история закончилась. А все почему?

Проблема в моей беспечности к своему здоровью, тем более сейчас, когда все зациклились на COVID, а есть и другие смертельно опасные "враги". Например, те, что по женской части. И у меня была опухоль. Доброкачественная. И проходила болезнь бессимптомно. Ее удалили. Причем это была такая запущенная история, что пришлось удалить и важный женский орган. Но мне повезло, все это удалось "отловить" вовремя. Сейчас уже дома, и прохожу реабилитацию: свежий воздух, да и родные стены помогают. Слава Богу, "снаряд" прошел по касательной! Но хочу предупредить всех возрастных женщин, да и молодых это тоже касается, регулярно проходите обследование! Диспансеризацию ведь вообще можно бесплатно делать. Но немногие этим пользуются. Всем же известно, что намного легче, да и дешевле предупредить болезнь, чем устранять последствия и восстанавливать свой организм.

Мне сейчас одних только лекарств прописали столько, что я их по списку пью, потому что запомнить не могу. Догадываетесь, сколько они стоят? Но дело не в этом, а в том, что потом может быть так поздно, что уже и деньги никакие не помогут. Поэтому настоятельно советую регулярно посещать гинеколога и проходить профилактический осмотр. Здоровье – главное, что есть у каждого из нас! Берегите себя!

Поклонники желают Розе Сябитовой скорейшего выздоровления. А мы также напоминаем, как важно проводить регулярные чекапы организма.

Источник: hochu.ua