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Ждем фото первоклашек для публикации в газете "Курьер.Среда.Бердск"

10:12 11.09.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Фото принимаем до 11 сентября! Запишите в свой ежедневник: "Выслать фото класса моего первоклассника на bkurer@mail.ru"

Ждем фото первоклашек для публикации в газете Курьер.Среда.Бердск
Первый раз в первый класс-2020

1 сентября во всех школах Бердска прозвенел первый звонок для первоклассников. С этим знаменательным событием мы поздравляем и их самих, и их пап и мам, и, конечно, бабушек и дедушек.
Как подарок мы подарим вам проект «Первоклассник-2020» в одном из сентябрьских номеров газеты «Курьер.Среда.Бердск». В 2016, 2017, 2018, 2019 годах у нас уже был опыт такого проекта, когда фото классов первоклассников мы публиковали на страницах газеты.
Мы не сможем побывать на всех линейках во всех школах. Поэтому обращаемся к родителям первоклассников – ОБЩЕЕ фото класса первого дня школы мы ждем по адресу: Бердск, ул.К.Маркса,24, офис 2, а лучше по электронке: bkurer@mail.ru с пометкой в теме «Первоклассники».

Обязательно укажите – класс, школу и ФИО классного руководителя!

Фото принимаем до 11 сентября!

Альбомы первоклассников 2016, 2017, 2018, 2019 годов размещены в группе ВКонтакте.

Присылая в наше редакцию фото, вы даете согласие на публикацию изображения и персональных данных во всех медийных площадках "Издательского дома "БукЪвица".
Если что-то осталось не ясным – звоните 2-15-51.

Ждем фото первоклашек для публикации в газете Курьер.Среда.Бердск
Лицей №6 (мик-он Южный), 1Е класс, классный руководитель Елистратова Галина Дмитриевна
Ждем фото первоклашек для публикации в газете Курьер.Среда.Бердск
Лицей №6, 1Ж класс, учитель Оленина(Новикова), Анастасия Владимировна
Ждем фото первоклашек для публикации в газете Курьер.Среда.Бердск
Школа №3 Пеликан, 1А класс, классный руководитель Аниброева Ирина Фёдоровна
Ждем фото первоклашек для публикации в газете Курьер.Среда.Бердск
Школа №3 Пеликан, 1Б класс, классный руководитель Крюкова Юлия Игоревна
Ждем фото первоклашек для публикации в газете Курьер.Среда.Бердск
Экономический лицей, 1А класс
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От редакции

Ждете 1 сентября?

Аноним, 30 августа 2020 21:20
НВР:
Ждем! Переживаем!наши детки будут заходить в школу без родителей (мы обязаны оставаться на улице)ради Здоровья детей
венгерка, 31 августа 2020 14:33
Так если вы о короне - она детям не страшна. Там как раз взрослым угроза! Дети - разносчики в первую очередь.
В феврале по официальным данным из Китая от короны для детей до 9ти лет - смертность 0%.
Аноним, 31 августа 2020 19:41
Поэтому обращаемся к родителям
____________________
А родителей не пустят в школу. Фотографировать некому.

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