Как быстро отрастить густые натуральные брови за короткий срок

Важно понимать, что причин, по которым брови могут "не расти" есть большое количество. Сначала стоит узнать саму причину, смириться с ней и потом начать над этим работать.

Что делать, когда твои брови просто не могут самостоятельно отрасти и не радуют густотой

Пути трендов неисповедимы. Сначала нам говорят, что в моде тонкие брови, потом нежные и аккуратные, а после и вовсе неаккуратные и свободолюбивые, как горячий испанский муж. Но что делать, когда твои брови просто не могут самостоятельно отрасти и не радуют густотой? Выход есть.

Не удивительно, что после нескольких "серьезных" выщипываний бровей, они перестают расти, луковицы ослабевают и с ними становится сложно работать. Такие брови приходится подкрашивать и бороться за каждую лишнюю волосинку. Особенно это становится проблемой, когда форма бровей не удовлетворяет, но исправить ее становится сложно из-за полнейшего отсутствия "материала".

Важно понимать, что причин, по которым брови могут "не расти" есть большое количество. Сначала стоит узнать саму причину, смириться с ней и потом начать над этим работать. Так, причинами из-за которые брови не растут могут быть:

Генетика. Если члены вашей семьи не могут похвастаться роскошной шевелюрой и большим волосяным покровом, то и бровей может быть "мало". В таком случае бороться, конечно сложно, но можно.

Слишком много краски. Если вы часто увлекались процессом окрашивания бровей, то не удивительно, что брови остановили свой рост. Даже если вы красили их хной. Брови просто решили "спрятаться".

Плохое питание. Недостаточно правильное и полезное питание влияет на все аспекты нашего организма: самочувствие, фигура, состояние волос, ногтей и, конечно же, бровей. Нехватка полезных витаминов для роста волос, конечно же, станут причиной плохого роста бровей.

Постоянное удаление. Чем чаще мы удаляем волосы, тем меньше они будут расти. Луковица повреждается, волосы не растут. Все логично.

Как отрастить брови?

Когда с проблемой определились — успокоились и начинаем их растить. Главное понимать, что путь будет достаточно долог. Первое, что можно попробовать — профессиональные средства для роста волос.

Препараты с гормонами

Средства с гормонами для усиления роста волос продаются практически в каждой аптеке. Такие препараты часто выпускаются в жидком виде, их нужно наносить точечно, на то место, где вы хотите отрастить модные брови.

Сыворотки для роста волос

Эти препараты наполнены комплексом витаминов, которые ускоряют рост волос, они богаты протеинами и другими полезными веществами, позволяющими волосам укрепиться и усилить их рост.

Гель для стимуляции роста бровей

Есть такое волшебное средство, которое привлекает внимание своей многофункциональностью. Такой гель не только поможет волосам вырасти, но и подкрасит брови, придавая им необходимый оттенок.

Массаж бровей

Такой способ звучит довольно забавно, но он имеет право на существование. Если раз в день делать самомассаж бровей, можно улучшить кровоснабжение в фолликулах волосков бровей, что может значительно ускорить их рост.

Начинайте с растираний пальцами области бровей, пощипываний и оттягивания кожи. Выполняйте все это до тех пор, пока кожа не покраснеет. В среднем на такой массаж может уйти до пяти минут. Для лучшего эффекта можно использовать касторовое масло — и облегчит процесс, и усилит рост волос.

Маски для бровей

Маски могут "пробудить" ваши фолликулы и заставить волосы расти быстрее. Среди самых эффективных можно выделить следующие.

Масляно-витаминная маска для бровей

Смешайте чайную ложку миндального масла, добавьте пару капель витамина А и витамина Е, подогрейте на водяной бане и смочите в этом растворе ватные диски. Приложите к бровям и подержите 20 минут. Не смывайте маску, но помассируйте брови и оставьте масло на ночь.

Горчичная маска для бровей

Чайную ложку горчицы смешайте с чайной ложкой жидкого меда. Можно добавить немного воды. Нанесите состав на брови и подержите 40 минут. Может немного жечь (если будет очень больно — вытирайте быстрее и забудьте про этот способ).

Экстремальная маска для бровей

Несмотря на то, что народные средства для волос вроде лука или чеснока достаточно неудобны в использовании, их пользу нельзя исключать. Маска для бровей с соком лука или чеснока достаточно неудобный, но эффективный способ, который поможет вам отрастить брови. Нанесите сок в чистом виде на брови, но следите, чтобы он не попал в глаза. Через время смойте.

Пряная маска для бровей

Чайная ложка меда и чайная ложка репейного масла должны встретиться с щепоткой красного перца и чайной ложкой корицы. Разбавьте небольшим количеством воды и нанесите на брови.

Также, помимо внешних способов, не стоит забывать и про наружные. Обратите внимание на свое питание и сделайте его более полноценным, принимайте витамин А и витамин Е. И ешьте больше орехов, от них растут волосы.

Источник: hochu.ua