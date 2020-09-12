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Скончался 67-летний пациент с COVID-19 за сутки на 12 сентября в Новосибирской области. Жертв коронавируса 390 в регионе

12:43 12.09.2020 Фото: pexels.com
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В отделениях интенсивной терапии находятся 47 человек. На ИВЛ – 3 тяжелых пациента. Всего в области сделано 459 812 тестов на коронавирус.

Скончался 67 летний пациент с COVID 19 за сутки на 12 сентября в Новосибирской области. Жертв коронавируса 390 в регионе
Выздоровели еще 58 пациентов с коронавирусом
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Скончался 67 летний пациент с COVID 19 за сутки на 12 сентября в Новосибирской области. Жертв коронавируса 390 в регионе

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По данным оперативного штаба, на утро 12 сентября в регионе зарегистрировано 12 044 случая COVID-19 (+50 за последние сутки), в том числе 712 – у детей. 10 833 человек выписаны с выздоровлением (+58 за сутки).

Скончался еще один мужчина, ему было 67 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 390 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 47 человек. На ИВЛ – 3 пациента.

Госпитализированы 15 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 941.

В больницы районов области госпитализированы 442 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 459 812 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 1 222 жителя области, 38 856 человек сняты с меднаблюдения.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", на 12 сентября в Бердске официально зарегистрировано 254 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". За последние 24 часа на субботу новых случаев заражения среди бердчан не выявлено.

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