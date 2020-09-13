Шок: 4 новых зараженных COVID-19 выявили за сутки на 13 сентября в Бердске

Теперь в городе зарегистрировано 258 заболевших коронавирусом бердчан. Выздоровели 254 пациента за все время пандемии.

Ковид снова пошел в рост в Бердске

По данным оперативного штаба, на 13 сентября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 150 жителей города, из них детей - 98.

По постановлению Роспотребнадзора наблюдают за 150 бердчанами. Самообратившихся граждан нет. Выздоровели и выписались за все врем пандемии 254 пациента. Но за сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 28 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На утро воскресенья, 13 сентября, выявили 4 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 258 случая заболевания коронавирусом.