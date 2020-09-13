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Шок: 4 новых зараженных COVID-19 выявили за сутки на 13 сентября в Бердске

10:35 13.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Теперь в городе зарегистрировано 258 заболевших коронавирусом бердчан. Выздоровели 254 пациента за все время пандемии.

Шок: 4 новых зараженных COVID 19 выявили за сутки на 13 сентября в Бердске
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Шок: 4 новых зараженных COVID 19 выявили за сутки на 13 сентября в Бердске

Шок: 4 новых зараженных COVID-19 выявили за сутки на 13 сентября в БердскеПорог зараженных COVID-19 в 12 000 пройден на 12 сентября в Новосибирской области. +50 ковидных за суткиЕщё 1972 новостей

По данным оперативного штаба, на 13 сентября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 150 жителей города, из них детей - 98.

По постановлению Роспотребнадзора наблюдают за 150 бердчанами. Самообратившихся граждан нет. Выздоровели и выписались за все врем пандемии 254 пациента. Но за сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 28 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На утро воскресенья, 13 сентября, выявили 4 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрировано 258 случая заболевания коронавирусом.

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