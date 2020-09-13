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Взрыв разнес этаж жилого дома и убил одного человека. Накануне погибший поджигал сарай и гараж

11:34 13.09.2020 Фото: РЕН-ТВ
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ЧП произошло в Приморье в ночь на 13 сентября. Взорвавшийся дом не был газифицирован. Но на месте происшествия нашли газовый баллон. Смотрите кадры с места взрыва.

Взрыв разнес этаж жилого дома и убил одного человека. Накануне погибший поджигал сарай и гараж
Взрыв разнес второй этаж жилого дома в Приморье

В Приморском крае прогремел взрыв в двухэтажном доме, расположенном в селе Вознесенка. В распоряжении РЕН ТВ появились кадры, на которых видны последствия происшествия.

На снимках видно, что мощный взрыв разнес второй этаж многоквартирного здания. Обрушилась квартира на втором этаже. Погиб один человек.

По предварительным данным, под завалами может оставаться хозяин квартиры. Остальные жильцы покинули дом самостоятельно.

По предварительным данным, дом не был газифицирован.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выехал на место взрыва жилого дома в селе Вознесенка в воскресенье, 13 сентября. На месте глава региона проведет оперативное совещание.

«Под завалами, предположительно, находится мужчина 1940 года рождения. Со слов соседей, он сначала сжег расположенный рядом сарай, потом поджег гараж, после чего уже произошел взрыв в его квартире. На месте найден газовый баллон», — сообщают власти.

По данным ЕДДС, ЧП произошло в ночь на воскресенье. Предположительно, в двухэтажном жилом доме произошел взрыв, разрушена квартира на втором этаже, рухнули перекрытия, повреждена квартира под разрушенной.

В 16 квартирах проживал 21 человек, всех жильцов эвакуировали в Дом культуры.

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