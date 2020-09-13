На видео попали соревнующиеся в копке могил на скорость могильщики Томска

Участники должны были вырыть яму по указанным стандартам: два метра в длину, 0,8 метра в ширину и 160 сантиментов вглубь.

Могильщики соревнуются, кто быстрее выкопает могилу

Немного о второй волне коронавируса. В Томске прошли соревнования по скоростному выкапыванию могил. Организовала этот праздник единая служба ритуальных услуг — чтобы «проверить уровень землекопов» и поднять качество услуг, опубликовала Baza.

Участники должны были вырыть яму по указанным стандартам: два метра в длину, 0,8 метра в ширину и 160 сантиментов вглубь. После этого члены жюри оценивали могилы, опуская в них гробы. Победил в итоге томич, который справился за 52 минуты.

Какой год, такие и соревнования.

