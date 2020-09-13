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"Добить лежачего": Чудовищной назвала реакцию общества на суд Ефремова актриса Хаматова

17:00 13.09.2020 Фото: Википедии
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Чулпан Хаматова полагает, что у людей есть психологические проблемы, поскольку "ни милосердия в этом не было, ни соучастия, ни сочувствия".

Добить лежачего: Чудовищной назвала реакцию общества на суд Ефремова актриса Хаматова
Хаматова назвала реакцию общества на процесс по делу Ефремова чудовищной

Актриса Чулпан Хаматова считает, что реакция общества на судебный процесс по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова чудовищна своим желанием "добить лежачего", отсутствием милосердия и сочувствия; это, по ее мнению, говорит о том, что у российского общества есть проблемы, о которых стоит задуматься.

Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. ДТП по вине Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установил суд, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.

"Я могу прокомментировать только с точки зрения сочувствия к Мише, к его судьбе. Это огромное горе: погибли два человека, это так и есть. Все это происходило в таком ожесточении общества, потере каких бы то ни было человеческих качеств. Ни милосердия в этом не было, ни соучастия, ни сочувствия - это было чудовищно. Я считаю, это опасный показатель, опасная черта, через которую наше, российское, общество переступило. Когда с такой яростью бьют лежачего, добивают его камнями, мне кажется, что есть какая-то психическая проблема у этих людей. И это повод задуматься всем",- сказала Хаматова в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Она отметила, что очень надеется на смягчение приговора актеру. Ранее сообщалось, что защита Ефремова обжаловала приговор Пресненского суда.

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От редакции

Вы сочувствуете Ефремову?

Ольга, 13 сентября 2020 17:45
НВР:
Нисколько. Он сам довел себя до такого положения.
Сочувствую семье человека, которого убил Ефремов.
Dmitribch, 13 сентября 2020 17:51
НВР:
Нет,он нашел свое место к которому долго шел.
Аноним, 13 сентября 2020 18:01
Нет, ни в малейшей степени!

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