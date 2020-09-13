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Скажи "Я хочу много денег" и тебе поможет Раху, советуют астрологи в сентябре 2020

16:40 13.09.2020 Фото: https://www.pikist.com/
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С 19 сентября 2020 года начнется транзит Раху по знаку Тельца. На протяжении ближайших полтора года миллионеров станет больше.

Скажи Я хочу много денег и тебе поможет Раху, советуют астрологи в сентябре 2020
Как минимум с осени у людей появится желание больших денег и они начнут активно действовать

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С осени 2020 богатых людей станет больше. С 19 сентября 2020 года начнется транзит Раху по знаку Тельца. На протяжении ближайших полтора года миллионеров станет больше.

Теневая планета Раху (рассматривается в индийской астрологии) в этом транзите будет направлять наш фокус внимания на все то, что представляет знак Телец. Это земной знак, знак планеты Венеры. Он считается самым материалистичным.

Раху - это наши желания. Он будет давать желание получить все и сразу. Раху в Тельце комфортно себя чувствует. Поэтому у большинства людей обострится желание больше зарабатывать.

Конечно, нужно не забывать о том, что лучше рассматривать натальную карту (карту рождения) индивидуально для каждого. Смотреть дома гороскопа, которые отвечают за деньги, рассматривать периоды и транзиты и т.д. Но в любом случае транзит Раху по Тельцу все равно будет влиять на всех людей.

Как минимум с осени у людей появится желание больших денег и они начнут активно действовать. Как максимум Раху на самом деле поможет многим разбогатеть.

Но все будут стремиться накапливать по-своему. Кто-то честным, а кто- то не честным путем. На это влияют и другие показатели личного гороскопа.


Также у многих появится желание получать знания о том как разбогатеть. Поэтому различные форумы и семинары по саморазвитию начнут пользоваться еще большей популярностью. Многие люди задумаются о финансовой грамотности.

Венера отвечает за красоту, творчество, индустрию красоты, за все, что связано с женским, за сладости. А Раху это иллюзия, расширение, искусственное, связь с иностранным. В этом транзите эти сферы будут процветать и развиваться.

Используйте правильно энергию планет. Возможно, именно вам повезет и вы получите прорыв и прогресс в финансовом секторе. Главное - действовать.

Источник: https://astro.clutch.ua/

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