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За слова "Я делаю милкшейк на лицо Ирины Шейк" знаменитая модель подала в суд на российского рэпера

17:01 14.09.2020 Фото: instagram.com
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Недавно блогер сделал публикацию, в которой объявил: «Она Подала в СУД. Трек Милкшейк не выйдет… Вы можете поблагодарить».

За слова Я делаю милкшейк на лицо Ирины Шейк знаменитая модель подала в суд на российского рэпера
Однако в комментариях большинство поддержало Ирину Шейк

Рэпер уже показал судебный иск, который подала на него модель из-за скабрезных строчек в новой его песне.

Владимир Гориянов, начинающий молодой репер из России получил судебный иск от Ирины Шейк, которую он упомянул в своей новой песне в таком контексте: «Я делаю милкшейк на лицо Ирины Шейк».

После этого горе-музыкант решил изменить строчки на такие: «Я делаю милкшейк для самой Ирины Шейк». Но даже такая поправка его не спасет от судебного разбирательства, которое может произойти в ближайшем будущем.

Недавно блогер сделал публикацию, в которой объявил: «Она Подала в СУД. Трек Милкшейк не выйдет… Вы можете поблагодарить».

Однако в комментариях большинство поддержало Ирину Шейк: «Правильно сделала, не надо было писать про неё», «И правильно, нужно думать что говорить, кому и как. Про себя напиши, что тебе на лицо делают милкшейк, никто подавать не будет тогда», «Ты ведь сам её отмечал вечно и писал в директ, чего ты ожидал?»,  «В курсе ли Володя, что этим постом он инициировал настоящую травлю Ирины. Толпа малолеток кинулась писать гадости про неё под постами в ее Инстаграм. Этот шаг, действительно, за рамками не только морали, но правовой нормы», «В итоге сделали милкшейк на лицо тебе», «Ну, по факту, вы, Владимир сами совершили ошибку, изначально. Кому может понравиться песня со словами: «Я делаю милкшейк на чьё-то лицо». Сами слова этой песни уже вызывают негативное восприятие у многих людей, а вот у самой Шейк... Вы же видели как она отреагировала на это. Вы должны были у неё изначально спросить разрешение, а потом уже публиковать в соцсетях».

Источник: clutch.ua

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