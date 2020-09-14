NASA сообщает: К Земле несется крупный астероид 2020QL2. Какие шансы на столкновение 14 сентября 2020 года?

Небесное тело диаметром от 53 до 120 метров, получившее название 2020QL2, движется со скоростью примерно 10,5 километров в секунду. По подсчетам ученых, астероид максимально приблизится к нашей планете на расстояние, в 17 раз превышающее расстояние от Земли до Луны. Произойдет это около 18 часов вечера.

2020QL2 из группы Апполонов заметили в первый раз 14 августа 2020 года. Удалось установить, что один оборот вокруг Солнца он совершает за 462 земных дня, максимально удаляясь от звезды на 232 млн километров и приближаясь на 118 млн километров. Ученые не относят этот астероид к потенциально опасным. Следующая встреча с ним должна произойти в сентябре 2044 года.

Также на днях к Земле приблизились три небольших астероида. Первый, получивший название 202RV, был диаметром от 18 до 41 метра. Второй, зарегистрированный как 2020PT4, - от 28 до 64 метров. Ближе всего подошел третий (2020RJ), размер которого в диаметре составил от 19 до 42 метров.