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100% пластика: Свежим и подтянутым лицом Аллы Пугачевой на видео Галкина восторгаются поклонники

15:14 14.09.2020 Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru/
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Недавно супруг Максим Галкин показал видео, на котором отчетливо видно изменившееся лицо Аллы.

100% пластика: Свежим и подтянутым лицом Аллы Пугачевой на видео Галкина восторгаются поклонники
Подозревают в пластике поклонники Пугачеву

Поклонники неустанно комментируют внешний вид Примадонны российской эстрады, люди критикуют певицу за отчаянные попытки сохранить молодость. Но стоит заметить, что попытки удачны, потому что Алле Пугачевой точно не дашь 71 год.

Недавно супруг Максим Галкин показал видео, на котором отчетливо видно изменившееся лицо Аллы. Поклонники сразу же отметили, что певица недавно сделала пластическую операцию. На первый взгляд кажется, что операция пошла на пользу, но если присмотреться детально, лицо выглядит довольно жутко.

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Всем привет! Хороших выходных!

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

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