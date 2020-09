Невеста погибла на свидании на глазах у возлюбленного. Упала в водопад во время съёмки

Жительница Кении Доркас Джепкемои Чумба погибла во время свидания на глазах у своего жениха. 31-летняя невеста поскользнулась у водопада, когда позировала для фото, не удержалась на ногах, упала в воду и утонула, передаёт Pulse.

На природу пара выехала, чтобы провести время вдвоём на романтическом пикнике. Попытки мужчины спасти возлюбленную успехом не увенчались.

A woman has died after she slipped and fell while posing for photos during a date with her fiance?. #DorcasJepkemoiChumba #Kazungu https://t.co/Ww8cDUPrSX pic.twitter.com/1ZRLhksFQ4

— FOM News Service (@faceofmalawi) September 9, 2020