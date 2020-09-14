Новичком в числе вновь избранных 11 депутатов стал Валерий Бадьин от Бердска в заксобрании Новосибирской области

Спикер бердского горсовета, выдвинутый "Единой Россией", победил с большим преимуществом на округе №12, в который входит часть Бердска и Искитимского района. Кто еще на новенького?

Валерий Бадьин (на фото - справа), председатель Совета депутатов Бердска является и руководителем местной ячейки «Единой России»

В избирательной комиссии Новосибирской области продолжают подсчитывать голоса, отданные за кандидатов по одномандатным округам.

Областной парламент состоит из 76 депутатов. Половину выбирают по партийным списком, вторую – по одномандатным округам. По партийным спискам интересы новосибирцев будут представлять 17 депутатов от «Единой России», 8 от КПРФ, 6 от ЛДПР, 3 от партии «Новые люди» и по 2 от партий «Справедливая Россия» и «Партии Пенсионеров».

Среди кандидатов, одержавших победу на одномандатных округах 11 новых имен. Это представители партии «Единая Россия» - Олег Иванинский (Округ №4), Ильгиза Лотфуллина (№11), Валерий Бадьин (№12), Анатолий Юданов (№18). От КПРФ впервые будут представлять интересы Виталий Быков (№20), Яков Новоселов (№30), Дмитрий Макаров (№32). Вячеслав Илюхин (№24) и Константин Антонов (№21) будут представлять партию «Родина». А Александр Калиниченко (№23) и Михаил Федорук (№37) прошли как самовыдвиженцы.

Кроме того, прошел еще один самовыдвиженец – Илья Поляков (№22), который в Законадательном собрании шестого созыва представлял ЛДПР.

От «Единой России» в областной парламент избиратели проголосовали за Андрея Панферова (Округ №1), Игоря Умербаева (№2), Владимир Лаптев (№3), Александр Кулинич (№5), Василий Иваков (№6), Олег Подойма (№7), Александр Морозов (№8), Александр Шпикельман (№9), Валентин Сичкарев (№10), Андрей Шимкив (№13), Иван Мороз (№14), Елена Тырина (№15), Зоя Родина (№16), Игорь Гришунин (№17), Николай Мочалин (№19), Иван Сидоренко (№25), Вениамин Пак (№26), Евгений Подгорный (№27), Валерий Червов (№28), Дмитрий Козловский (№30), Сергей Конько (№34), Александр Козлов (№35), Алексей Андреев (№36).

От КПРФ - Роман Яковлев (№31), Евгений Смышляев (№33) и Вадим Агеенко (№38).

По одномандатным округам не смогли одержать победу Андрей Жирнов от КПРФ (Округ №22), Олег Сметанин (№30) и Алексей Александров (№32).

Однако, у тех, кто не смог пройти в Законодательное собрание по одномандатным округам, могут еще стать депутатами по партийным спискам. У партий есть несколько дней, чтобы окончательно утвердить списки кандидатов в депутаты и подать их в избирательную комиссию Новосибирской области.

Напомним, что партийный список ЕР по бердскому округу №16 возглавлял мэр Бердска Евгений Шестернин. Но не факт, что он окажется в итоговом списке среди претендентов на депутатский мандат.