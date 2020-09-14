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Здоровье / Общество

Жир на этой части тела спасет вас от опасной гипертонии

19:26 14.09.2020 Фото: Pikist
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Как выяснили ученые из Медицинской школы Нью-Джерси, высокий процент жира в ногах для взрослых людей уменьшает вероятность столкнуться с развитием гипертонии.

Жир на этой части тела спасет вас от опасной гипертонии
Крайне важно не просто обращать внимание на процент жира во всем теле

Свои результаты ученые подтвердили проведенным исследованием, в котором приняли участие шесть тысяч человек.

Как пояснил руководитель исследования Ааюш Визария, крайне важно не просто обращать внимание на процент жира во всем теле, но и соотносить эти данные с его расположением в организме.

И если касательно висцерального жира, который скапливается в районе брюшной полости у ученых имеется достаточно много данных, в том числе и относительно его влияния на здоровье, то вопрос жира, скапливающегося в ногах, был изучен очень мало. Поэтому ученые решили рассмотреть вопрос и с этой стороны. Для этого был применен специальный тип рентгена, данные с которого соотносились с общим показателем в теле.

В результате и было установлено, что что участники с более высоким процентом жира в ногах значительно реже сталкивались с гипертонией. Как отметили ученые, результаты их исследования могут быть приняты во внимание при выработке рекомендаций для здорового образа жизни и лечения.

Источник: planet-today

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