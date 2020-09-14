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Общество / Стиль жизни

Как снять порчу и вернуть ее тому, кто наслал. 5 способов

19:52 14.09.2020 Фото: Pixabay
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Порча — страшный вид практики, направленный на причинение вреда человеку. Эта негативная программа буквально разрушает жизнь человека, и ее нужно уметь не только распознать, но и вернуть отправителю.

Как снять порчу и вернуть ее тому, кто наслал. 5 способов
Все плохое, что направляется на вас, будет возвращено обидчику в многократном размере, даже без ритуалов

К счастью, порчу можно сбросить и вернуть ее отправителю. Возвратить порчу обидчику — не значит отомстить или наказать, это всего лишь самооборона, способ защитить себя от зла, которое было направлено с целью причинить вред в разных сферах жизни.

1. Вернуть порчу неизвестному отправителю несложно. Для этого предусмотрен особый обряд, после которого наславший порчу человек сразу себя выдаст.

Купите в церкви длинную свечку. Встаньте спиной к входной двери, зажгите свечу и без лишней спешки обойдите дом, проводя свечой в каждом углу. Во время этого читайте слова молитвы «Отче наш». Завершив обход, вернитесь на то же место, затушите свечу, а огарок спрячьте где-то поблизости: в тумбочке, в коробке из-под обуви, под половиком. После проведения этого обряда человек, который навел порчу, объявится — может позвонить, написать, попроситься в гости. Максимально сократите контакты с ним, и мысленно попросите у Бога спасения для него, ведь весь негатив вернется к нему в троекратном размере.

2. Сброс и возврат порчи при помощи морской соли. Купите упаковку морской соли и 7 церковных свечей. Сдачу не берите. Придя домой, расставьте свечи вокруг открытой упаковки с солью, зажгите их и трижды прочтите любую православную молитву от порчи. Эту соль впоследствии используйте для принятия ванн. Каждое мытье сопровождайте словами: «От любого зла очищаюсь, от чужой зависти освобождаюсь. Порча себя изжила, возвратившись к тому, от кого пришла».

3. Избавление от порчи воском. Поздним вечером возьмите глубокую емкость с водой и кусок черной ткани. Растопите воск и вылейте его в воду со словами: «Порчу изгоняю, обратно возвращаю, злое действие завистнику возвращаю». Получившуюся фигуру из воска не рассматривайте, иначе порча так и останется при вас. Левой рукой через черную ткань зачерпните воск, заверните его в ткань и выбросьте подальше от дома.

4. Возвращение зла отправителю. Редакция сайта dailyhoro.ru рекомендует провести этот обряд в период убывающей Луны. Купите пачку поваренной соли и высыпьте несколько пригоршней на раскаленную сковородку. Возьмите нож и помешивайте соль против часовой стрелки. Как только заметите, что соль чернеет, сразу же читайте: «Пусть огнем горит жизнь того, кто моей семье вредит». После этого еще несколько раз перемешайте соль ножом, высыпьте в бумажный пакет и молча отправляйтесь на ближайший перекресток. Высыпьте соль так, чтобы никто не видел, бросьте монету и скажите: «Оплачено».

5. Снятие и возврат порчи при помощи ножа. Возьмите нож с черной рукояткой в правую руку. Затем резким движением отсекайте от себя со всех стороны негативную энергию, приговаривая: «Пусть того, кто зло отправил, ждет откат во сто крат». После этого промойте нож под холодной проточной водой. В дальнейшем те, кто причинит зло, будут немедленно наказаны. Нож сам отправит назад все зло.

Источник: dailyhoro

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