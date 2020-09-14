Навального отравили "Новичком", рассказал Путину Макрон

Президент России в телефонном разговоре со своим французским коллегой подчеркнул "неуместность голословных, ни на чем не основанных обвинений российской стороны в данном контексте", сообщили в Кремле.

Макрон подтвердил Путину выводы французских экспертов об отравлении Навального

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил в телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным, что во Франции провели собственные анализы и также пришли к выводу, что Алексея Навального отравили нервно-паралитическим ядом из группы "Новичок".

Об этом пишет Figaro со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца. О том, что эта беседа состоялась в понедельник, подтвердили в Кремле.

Макрон потребовал, чтобы российская сторона незамедлительно дала все разъяснения в связи с "попыткой убийства" оппозиционера Алексея Навального, пишет Figaro.

"России необходимо прояснить эту ситуацию с помощью прозрачного расследования, которому можно будет доверять", - цитирует издание.

"Обстоятельно обсуждена сложившаяся ситуация вокруг "дела Алексея Навального". Путин подчеркнул неуместность голословных, ни на чем не основанных обвинений российской стороны в данном контексте", - передает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы было "акцентировано, что в целях выяснения реальных обстоятельств произошедшего требуется передача германскими специалистами в Россию биоматериалов, официального заключения по результатам взятых у Навального анализов, а также налаживание совместной работы с российскими врачами".

Президенты договорились способствовать определению параметров возможного взаимодействия России с европейскими партнерами на этот счет.

Ранее в понедельник требование к России расследовать случившееся высказало правительство Германии. Там заявили, что анализы Навального изучали не только в лаборатории Бундесвера, но и независимо в лабораториях Швеции и Франции, и что все эксперты сходятся во мнении, что политика отравили "Новичком". Все лаборатории, а также представители Организации по запрету химического оружия брали пробы у Навального по отдельности.

В Москве отмечают, что омские и столичные врачи не нашли у Навального следов какого-либо отравления и склоняются к версии нарушения углеводного обмена. Песков подтверждал готовность российской стороны к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального, однако отмечал, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал. "Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время получим от наших германских коллег данные, которые позволили им сделать вывод, что это отравление. Это существенно поможет в установлении причин произошедшего", - говорил он 9 сентября.

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт на это говорил, что у России уже есть все, чтобы провести расследование.

11 сентября Песков отметил, что уголовное дело в России не может быть возбуждено по результатам германской военной лаборатории, это невозможно юридически. По его словам, продолжается доследственная проверка случившегося. Он заверял, что Москва сама заинтересована выяснить, что произошло с "берлинским пациентом".