14.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Новости Бердска

Фото: Никакой таксист по таким дорогам не поедет в Южный Бердска

20:44 14.09.2020 Фото: Анастасии
0

На жалобу на ужасные дороги мэр не ответил. Хочу вынести вопрос в СМИ. Дорогой это навать сложно.

В рубрику "Сообщи свою новость" написала Анастасия:
- Здравствуйте. Хотела бы написать жалобу для публикации, о состоянии дороги на мкр Южном по ул. Российская от д. 9. Заявление/жалоба была мною подана в администрацию города на имя главы Шестернина Е. А. Ответа пока не последовало. Дополнительно хочу вынести вопрос о состоянии дорог на мкр Южном в СМИ. Сами видите, назвать это дорогой сложно. Пешком не пробраться - увязнешь, а таксисты, знающие этот район, просто отказываются к нам ехать (не знающие застревают и ругают на чем свет стоит).

На фото участок \"дороги\" по ул. Российская от д. 9 до дома 15, пересечение с ул. Павловна.

Фото: Никакой таксист по таким дорогам не поедет в Южный Бердска
Это Бердск 2020

Фото: Никакой таксист по таким дорогам не поедет в Южный Бердска
Фото: Никакой таксист по таким дорогам не поедет в Южный Бердска
Фото: Никакой таксист по таким дорогам не поедет в Южный Бердска
Фото: Никакой таксист по таким дорогам не поедет в Южный Бердска
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Колхозный Бердск?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Дело жонглировавшего младенцем отца передали в суд Сочи
21:33 14-09-2020
Дело жонглировавшего младенцем отца передали в суд Сочи
Тело Ленина не тронут: Отменили конкурс на использование мавзолея архитекторы Москвы
21:26 14-09-2020
Тело Ленина не тронут: Отменили конкурс на использование мавзолея архитекторы Москвы
Лишилась большинства "Единая Россия" после выборов 13 сентября 2020 в горсовете Новосибирска 1
21:11 14-09-2020
Лишилась большинства
До какого размера вырастет материнский капитал на первого ребенка в 2021 году? Узнайте
20:56 14-09-2020
До какого размера вырастет материнский капитал на первого ребенка в 2021 году? Узнайте
БердскФото: Никакой таксист по таким дорогам не поедет в Южный Бердска
20:44 14-09-2020
Фото: Никакой таксист по таким дорогам не поедет в Южный Бердска
Навального отключили от ИВЛ в берлинской клинике Charite
20:41 14-09-2020
Навального отключили от ИВЛ в берлинской клинике Charite
Россия даст кредит на $1,5 млрд Белоруссии. Об этом договорились в Сочи Путин и Лукашенко 2
20:25 14-09-2020
Россия даст кредит на $1,5 млрд Белоруссии. Об этом договорились в Сочи Путин и Лукашенко
Перевернулась на крышу "Газель" с пассажирами на трассе Р-256 в Новосибирской области
20:19 14-09-2020
Перевернулась на крышу
Навального отравили "Новичком", рассказал Путину Макрон 1
20:06 14-09-2020
Навального отравили
Кому и на сколько продлил выплаты Мишустин? Постановления
19:54 14-09-2020
Кому и на сколько продлил выплаты Мишустин? Постановления