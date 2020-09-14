Фото: Никакой таксист по таким дорогам не поедет в Южный Бердска

В рубрику "Сообщи свою новость" написала Анастасия:

- Здравствуйте. Хотела бы написать жалобу для публикации, о состоянии дороги на мкр Южном по ул. Российская от д. 9. Заявление/жалоба была мною подана в администрацию города на имя главы Шестернина Е. А. Ответа пока не последовало. Дополнительно хочу вынести вопрос о состоянии дорог на мкр Южном в СМИ. Сами видите, назвать это дорогой сложно. Пешком не пробраться - увязнешь, а таксисты, знающие этот район, просто отказываются к нам ехать (не знающие застревают и ругают на чем свет стоит).

На фото участок \"дороги\" по ул. Российская от д. 9 до дома 15, пересечение с ул. Павловна.