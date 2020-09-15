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Когда напишут проверочные работы по программе 2019-2020 учебного года ученики 5-9 классов, стало известно

10:00 15.09.2020 Фото: pixabay.com
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Школы сами составят график проведения контрольных в рамках этого периода. Для 5-8-х классов работы являются обязательными, в 9-х классах ВПР проводятся в режиме апробации по решению учебного заведения.

Когда напишут проверочные работы по программе 2019 2020 учебного года ученики 5 9 классов, стало известно
Российские школьники напишут итоговые контрольные по программе прошлого года

Ученики российских школ напишут всероссийские проверочные работы (ВПР), которые планируется провести в школах с 14 сентября по 12 октября, по программе предыдущего года обучения. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Рособрнадзора.

"ВПР пройдут для учащихся пятых-девятых классов по программе предыдущего года обучения с 14 сентября по 12 октября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что школы сами составят график проведения контрольных в рамках этого периода. Для 5-8-х классов работы являются обязательными, в 9-х классах ВПР проводятся в режиме апробации по решению учебного заведения. Для каждой школы варианты контрольных будут индивидуальными.

Как пояснила пресс-служба ведомства, в проведении ВПР в 2020 году должны были участвовать свыше 6 млн учащихся 4-8-х и 10-11-х классов. При этом в 10-11-х классах проверочные прошли в марте - до того, как школьники из-за коронавируса стали обучаться дистанционно. "В 4-8-х классах проверочные работы весной проведены не были, теперь они пройдут в начале учебного года для учащихся, перешедших в 5-9-е классы", - говорится в сообщении.

Всероссийские проверочные работы - это итоговые контрольные, которые проводятся в школах по завершении обучения в классе. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.

ВПР перенесли на начало нового учебного года из-за пандемии коронавируса. По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, за контрольные работы оценки ставить не будут, они нужны для диагностики уровня знаний школьников.

Источник: ТАСС

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