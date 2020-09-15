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Теряет здоровье в СИЗО оппозиционер Белоруссии Колесникова, заявили адвокаты

11:00 15.09.2020 Фото: pixabay.com
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Пока нет информации о том, когда Колесниковой будет предъявлено обвинение, но защита ожидает, что вскоре будет рассмотрена жалоба на арест оппозиционера.

Теряет здоровье в СИЗО оппозиционер Белоруссии Колесникова, заявили адвокаты
Защита Колесниковой сообщила об ухудшении самочувствия подзащитной в СИЗО

Самочувствие члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой ухудшилось в следственном изоляторе, защита рассчитывает, что до конца недели суд рассмотрит жалобу на ее арест.

"Самочувствие подпортилось, написали заявление на имя начальника тюрьмы, чтобы там обратили внимание, обеспечили лечение, передачу лекарств", - сообщила РИА Новости адвокат Колесниковой Людмила Казак.
По словам защитника, Колесника связывает ухудшение состояния с аллергией на пыль, поскольку в камере "источники пыли везде". "Мария по-прежнему бодра духом", - сказала защитник.

Казак добавила, пока нет информации о том, когда Колесниковой будет предъявлено обвинение, но защита ожидает, что вскоре будет рассмотрена жалоба на арест оппозиционера.
"Жалобу подали. В течение трех дней ее должен получить суд, в течение трех дней назначить слушание. Думаю, к концу недели это произойдет", - сказала Казак.

Она отметила, что рассмотрение жалобы будет закрытым для посетителей.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти, они считают, что все обозначенные КС цели и способы законны, основаны на конституции республики. Генпрокуратура возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Колесникова и еще один член КС – юрист Максим Знак – проходят подозреваемыми по этому делу, они заключены под стражу. Колесникова через адвоката обратилась к главе СК с требованием привлечь к уголовной ответственности конкретных силовиков, которые оказывали на нее психологическое давление при задержании.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

Источник: РИА Новости

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