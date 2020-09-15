Впал в кому из-за COVID-19 мэр Харькова Геннадий Кернес

Он госпитализирован в 17-ю городскую больницу с двусторонним воспалением легких.

Мэр Харькова впал в кому

Мэр Харькова Геннадий Кернес госпитализирован в 17-ю городскую больницу с двусторонним воспалением легких, он впал в кому. Об этом пишет издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники в офисе президента Украины.

По информации журналистов, у Кернеса выявили коронавирус, который протекает в крайне тяжелой форме.

Как отмечает Telegram-канал Klymenko Time, создателем которого является бывший министр доходов и сборов Украины Александр Клименко, в 17-й городской больнице Харькова еще вчера утром были замечены автомобили Кернеса. Медицинское учреждение ранее было перепрофилировано для лечения инфицированных коронавирусом.

Директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко подтвердил, что Кернес заболел и находится с четверга на больничном.