Как получить кредит

В этом я убедился, когда понадобились деньги на завершение моего нового московского IT проекта. Передо мной стал вопрос – как в короткий срок найти лучшее предложение. К слову, по данным ЦБ, на территории России кредитованием населения занимается 480 банков. Цифра, согласитесь, не маленькая, но я же программист, значит дружен с логикой, математикой. Нашел лучшее решение.

Как провести анализ банковских предложений, чтобы получить кредит наличными

Первое, что я сделал – сел, просчитал, нужную сумму, чтобы хватило, но без излишков, размер ежемесячного платежа, который смогу безболезненно отдавать на погашение кредита. Продумал гарантии возвратности, если банку потребуется залог, поручитель.

Создал и использовал алгоритм выбора банка:

Нашел независимый источник, публикующий список предложений по кредитам и внимательно изучил их. Прислушался к рекомендациям знакомых. Прогулялся по тематическим форумам, почитал отзывы (учесть субъективизм оценок). Проверил наличие в кредитной организации специальной лицензии, дающей право на осуществление банковской деятельности. Выяснил фактический (не рекламный!) размер ставки.

В основные пункты близость отделения банка к месту проживания, я не внес, но постарался учесть этот момент. Удобства ради.

В каких случаях лучше взять кредит наличными

Споры заемщиков – лучше карта или наличные, не утихают. По факту – два разных продукта. Важно знать, как планируется тратить деньги.

Почему я решил взять кредит наличными:

проценты по кредиту ниже;

отсутствует комиссия за обслуживание карты и выдачу средств;

лимит по кредитной карте, в среднем, составляет, около полумиллиона. Наличными можно взять больше;

нет возможности возобновить кредитную линию, как по карте (другими словами, не погружаться в постоянные долги).

Суммирование вышеперечисленных пунктов, позволяет предположить, что полученный наличными кредит, в результате, обойдется дешевле.

Что дает разумное отношение к кредитным обязательствам, если заем брали наличными

Если вы обратились в банк за кредитом, велика вероятность, что ситуация, в которой срочно понадобятся деньги, может повториться. Поэтому, крайне важно, иметь чистую кредитную историю. Это аксиома. Что бы я посоветовал, отталкиваясь от личного опыта...

Помнить, дата платежа, указанная в документах, не день, когда нужно идти и платить по кредиту. Это дата списания средств со счета. Если платеж проводится в сторонних организациях, зачисление может длиться 2-3 дня, засчитается просрочка.

Чтобы этого не допустить, платить взносы следует на несколько дней раньше обозначенного срока. Исключение – платеж в кассе отделения банка, где брали кредит.

Кредит, если пользоваться с умом, хороший инструмент для реализации собственных планов. Главное, разумный выбор банковского предложения, серьезное отношение к обязательствам.