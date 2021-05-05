Поезд сбил машину скорой помощи с пациентом. Подробности ЧП
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Поезд сбил машину скорой помощи с пациентом. Подробности ЧП

12:06:285/5/2021Фото: ГУГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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В аварии пострадали 5 человек, их состояние стабильное.

Авария не повлияла на график движения поездов

4 мая в Темрюкском районе произошла авария, в которой поезд снес машину скорой помощи.

По данным УГИБДД ГУ МВД по Краснодарскому краю, в 13 часов на железнодорожном переезде Красная стрела — Темрюк водитель реанимационного автомобиля выехал на перегон перед движущимся вперед железнодорожным составом. При этом показания переездной сигнализации запрещали движение. Машинист поезда экстренно затормозил, но столкновение было неизбежно, так как расстояние было слишком маленьким.

В момент происшествия в машине скорой помощи было пять человек, включая медиков. Все они находятся в больнице, их состояние стабильное, помощь оказывается, сообщили в краевом министерстве здравоохранения.

– Тяжелых нет, – уточнили в ведомстве.

Сотрудники бригады поезда не пострадали. По информации пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги, ДТП не повлияло на график движения поездов.

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