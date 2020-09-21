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Курс евро превысил 90 рублей впервые с 8 сентября 2020

17:08 21.09.2020 Фото: pixabay.com
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Решение ЦБ оставить ключевую ставку на историческом минимуме 4,25% соответствовало консенсус-прогнозу участников рынка и не оказало влияния на курс российского рубля.

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Курс евро превысил 90 рублей впервые с 8 сентября

Курс евро вырос на 0,43%, до 90,05 рублей по состоянию на 10:57 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. Евро превысил уровень ₽90 впервые с 8 сентября. В ходе торгов курс европейской валюты поднимался до 90,4 рублей, вернувшись на уровень значений 2016 года.

Курс доллара растет на 0,46% — до 76,1 рублей. Американская валюта поднялась выше 76 рублей впервые с 9 сентября.

Рубль подешевел к доллару и евро на фоне ухудшения настроя инвесторов на мировых площадках. Дополнительным негативом для рубля стало падение нефтяных котировок. Цена фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась на 2%, до $42,3 за баррель, а стоимость фьючерсов на нефть WTI — на 2,5%, до $40,1 за баррель. Негативно на рынок сырья повлияло решение Ливии возобновить экспорт нефти после многомесячного перерыва.

Решение ЦБ оставить ключевую ставку на историческом минимуме 4,25% соответствовало консенсус-прогнозу участников рынка и не оказало влияния на курс российского рубля.
В ближайшее время ослабление позиций рубля может продолжиться, считает главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. При появлении негативных новостей курс доллара может продолжить рост в район ₽77, считает аналитик.

По мнению Максима Тимошенко из банка «Русский Стандарт», укрепление российской валюты станет возможным при условии снижения геополитических рисков. В течение ближайшей недели курс доллара будет меняться в коридоре ₽73–76, а курс евро останется в диапазоне ₽87–89,5, прогнозирует эксперт банка.

Неопределенность перспектив изменения геополитического фона, снижение на фондовых рынках и падение цен на нефть, наблюдаемое в понедельник, дадут доллару основания для закрепления выше уровня ₽76, рассказали аналитики компании «Открытие Брокер». Поддержку российской валюте может оказать спрос российских экспортеров на рублевую ликвидность в рамках предстоящего налогового периода. «Уровни выше ₽76 мы считаем привлекательными для среднесрочных покупок рубля», — сообщили в «Открытие Брокер».

Источник: quote.rbc.ru

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