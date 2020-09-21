Налысо постригся Ефремов в СИЗО. Сокамерники разрешают ему курить

Актер сидит в небольшой камере с телевизором, холодильником, электрочайником. Ни у Ефремова, ни у двух его некурящих соседей претензий к условиям содержания нет.

Михаил Ефремов в СИЗО постригся почти наголо

Содержащийся в СИЗО №5 Москвы артист Михаил Ефремов постригся почти наголо. Об этом сообщил один из членов ОНК, посетивший этот изолятор.

«Михаил Ефремов в изолятор был доставлен с пышной шевелюрой, а сегодня мы увидели его постриженным под машинку, практически наголо», — сказал RT правозащитник.

Член ОНК также рассказал, что сегодня впервые с конца марта правозащитники получили возможность посещать заключённых в камерах и побывали в том числе и в той, где содержится актёр.

«Это небольшая камера с телевизором, холодильником, электрочайником. Ни у Ефремова, ни у двух его соседей претензий к условиям содержания нет. Они некурящие, но с пониманием относятся к тому, что артист курит. Тем более, что там есть вентилятор, способствующий проветриванию помещения», — добавил собеседник.

Ранее Ефремова навестила в СИЗО его супруга София Кругликова.

Напомним, 8 сентября Михаила Ефремова признали виновным в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима, но пока он находится на карантине в СИЗО. После приговора Ефремов успел также поменять адвоката. Вместо Эльмана Пашаева представлять интересы артиста будут Роман Филиппов и Владимир Васильев. На Пашаева же обрушилась критика, апозже его лишили адвокатского статуса.