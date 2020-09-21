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Навальный поделился первыми ощущениями после выхода из комы: ждал жену

20:09 21.09.2020 Фото: youtube.com
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Он написал пост на 20-летние совместной жизни с Юлией, сравнив то, что с ними произошло с киношным сюжетом - он в коме, она его возвращает к жизни своей любовью.

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По канонам классических фильмов о любви и коме. Я спал, и спал, и спал. Юля @yulia_navalnaya приходила, говорила со мной, пела меня песенки, включала музыку. Врать не буду - ничего не помню

Блогер Алексей Навальный опубликовал в инстаграме пост, в котором рассказал о первых воспоминаниях после выхода из комы.

"Вряд ли это можно назвать "воспоминание", скорее, набор самых первых ощущений и эмоций", — пояснил он.

Навальный признался, что сразу после выхода из комы ничего не понимал и никого не узнавал, а также не мог говорить и даже не представлял себе, что такое речь. По его словам, он помнит только как лежал и ждал, когда придет "она" — его жена. При этом он даже не понимал, кто она и как выглядит. Он объяснил, что взгляд был расфокусирован, и даже если он что-то мог увидеть, то все равно был не в состоянии запомнить.

"Она очень удобно поправляет мне подушку. У нее нет тихого сочувственного тона. Она говорит весело и смеется", — написал Навальный.

Он добавил, что получал положительные эмоции во время визита супруги, что ускоряло процесс восстановления.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и блогера доставили в больницу. Врачи диагностировали у него нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в анализах Навального не нашли.
Позже блогера перевезли в клинику "Шарите" в Берлине. Он пробыл в коме три недели, но 7 сентября немецкие врачи сообщили, что пациент пришел в себя. Сейчас он восстанавливается.

Власти Германии утверждают, что Навального отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало. Тем не менее прокуратура и полиция начали проверки еще в день госпитализации Навального.

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Пост про любовь ❤. У нас с Юлей 26 августа была годовщина - 20 лет свадьбы, но я даже рад, что пропустил и могу это написать сегодня, когда знаю о любви немного больше, чем месяц назад. Вы, конечно, сто раз видели такое в фильмах и читали в книжках: один любящий человек лежит в коме, а другой своей любовью и беспрестанной заботой возвращает его к жизни. Мы, конечно, тоже так действовали. По канонам классических фильмов о любви и коме. Я спал, и спал, и спал. Юля @yulia_navalnaya приходила, говорила со мной, пела меня песенки, включала музыку. Врать не буду - ничего не помню. Зато расскажу вам, что точно помню сам. Вернее, вряд ли это можно назвать «воспоминание», скорее, набор самых первых ощущений и эмоций. Однако он был для меня так важен, что навсегда отпечатался в голове. Я лежу. Меня уже вывели из комы, но я никого не узнаю, не понимаю, что происходит. Не говорю и не знаю, что такое говорить. И все мое времяпрепровождение заключается в том, что я жду, когда придёт Она. Кто она - неясно. Как она выглядит - тоже не знаю. Даже если мне удаётся разглядеть что-то расфокусированным взглядом, то я просто не в состоянии запомнить картинку. Но Она другая, мне это понятно, поэтому я все время лежу и ее жду. Она приходит и становится главной в палате. Она очень удобно поправляет мне подушку. У неё нет тихого сочувственного тона. Она говорит весело и смеётся. Она рассказывает мне что-то. Когда она рядом, идиотские галлюцинации отступают. С ней очень хорошо. Потом она уходит, мне становится грустно, и я снова начинаю ее ждать. Ни одну секунду не сомневаюсь, что у этого есть научное объяснение. Ну, типа, я улавливал тембр голоса жены, мозг выделял дофамины, мне становилось легче. Каждый приход становился буквально лечебным, а эффект ожидания усиливал дофаминовое вознаграждение. Но как бы ни звучало классное научно-медицинское объяснение, теперь я точно знаю просто на своём опыте: любовь исцеляет и возвращает к жизни. Юля, ты меня спасла, и пусть это впишут в учебники по нейробиологии😍

Публикация от Алексей Навальный (@navalny)

блогер галлюцинации пациент пришел в себя стало плохо супруги Алексей Навальный Юлия Навальная
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