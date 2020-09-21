Дома подключать к газу начинают бесплатно в России

Даже для россиян-льготников подведение газовой трубы до дома обходится в среднем в 45 тысяч рублей. Путин дал поручение кабмину газифицировать все регионы в два этапа — к 2024 и 2030 году.

В России начнут подключать дома к газу бесплатно

Подключение к газу жилых домов в России должно осуществляться без привлечения средств граждан. Этот призыв, сделанный в своё время спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, в кабмине готовы реализовать на практике. Со следующего года в Тюменской, Челябинской, Курганской и Московской областях стартует эксперимент по бесплатному подключению к газу капитальных строений. А в палате регионов говорят о готовности войти в пилотный проект ещё ряда субъектов Федерации, передает "Парламентская газета".

«Стандарт» — 280 тысяч рублей за подключение

Подключение к газу в нашей стране — дорогое удовольствие — на это уходит десятки, а то и сотни тысяч рублей из личных средств граждан. Даже для россиян-льготников подведение газовой трубы до дома обходится в среднем в 45 тысяч рублей. Как сообщил заместитель министра энергетики Павел Сорокин на телеканале «Россия 1», так подключаются более 80 процентов жителей России. Стандартное подключение обойдётся в разы дороже — около 280 тысяч рублей в среднем по стране. Если же кто-то хочет подключаться в индивидуальном порядке, то здесь финансовые рамки ничем не ограничены.

О том, что газифицировать регионы недопустимо за счёт граждан, первой сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В феврале на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, она высказала уверенность, что пришло время разработать госпрограмму по газификации страны: «люди, по территории участков которых проходят экспортные газопроводы, не понимают, почему они должны отапливать свои дома валежником».

Тема газоснабжения ещё более обострилась после запуска в декабре 2019 года российско-китайского газопровода «Сила Сибири». Он берёт начало в Якутии и через Приморский край качает голубое топливо в Китай и другие страны Азии. Между тем, в столице близкого к новой трубе Забайкалья — Чите — с началом отопительного сезона стоит смог: люди, чтобы согреться, топят жильё дровами или углём. А газового отопления как не было, так и нет. Похожая ситуация наблюдается и в других регионах Сибири и Дальнего Востока. Вот почему в Интернете «Силу Сибири» довольно быстро «перекрестили» в «Мимо Сибири».

В марте, выступая на парламентских слушаниях с участием главы Минэнерго Александра Новака, Валентина Матвиенко прямо сказала — газообеспечение всех граждан нашей страны «должно осуществляться без проволочек и без разговоров», и «у нас есть для этого все возможности». Тогда же сенаторы заявили о своей общей позиции — при снабжении газом должна обязательно учитываться специфика субъектов Федерации. Для координации работы в каждом из них по инициативе Валентины Матвиенко был создан Совет по газификации регионов. Его возглавил глава экономического Комитета Совета Федерации Андрей Кутепов.

С этого момента груз проблем, связанный с дефицитом газоснабжения в России, удалось сдвинуть с мёртвой точки. В июне Владимир Путин дал поручение кабмину газифицировать все регионы в два этапа — в 2024 и 2030 году. При этом до 1 октября главе государства должны доложить о том, из каких источников планируется финансировать газоснабжение каждого жилого дома в стране — вариант «из кармана россиян» исключён изначально.

К осени федеральные чиновники определились с планами — в Минэнерго заявили, что со следующего года в четырёх регионах готовы начать эксперимент по бесплатному подключению к газу домов, являющихся капитальными строениями. Единым оператором газификации станет Газпром — в госкорпорации уже подсчитали, что на то, чтобы обеспечить газом часть регионов до 2024 года, понадобится порядка 750 миллиардов рублей, а вся программа обойдётся в два триллиона рублей.

При этом в Совете Федерации сообщили, что помимо Московской, Тюменской, Курганской и Челябинской областей в «пилоте» по бесплатному доведению газа до порога жилых домов готовы подключиться ещё ряд регионов. В частности, Андрей Кутепов заявил, что все необходимые расчёты сделаны в Псковской области, где на данный момент уровень газификации довольно низкий — всего 44, 2 процента. Сенатор уверен, что пилотная «четвёрка» регионов ещё до начала 2021 года может быть расширена как минимум до «пятёрки».

Байкал — дело тонкое. И дорогостоящее

Между тем, мнение о том, что в Газпроме могут всё, что захотят, не всегда соответствует действительности. Сенатор Вячеслав Наговицын рассказал об обязательствах, которыми связываются госкорпорация при реализации тех или иных программ — любой проект должен коммерчески окупаться в течение максимум 12 лет. Вся сложность в том, что при заходе Газпрома на бесплатную газификацию российских территорий этого достичь возможно лишь в том случае, если тарифы для граждан на газ взлетят в четыре-пять раз! Это явно противоречит поручению главы государства, который строго наказал газовщикам не бить по кошельку россиян.

Поэтому, как уверен парламентарий, в таких проектах федеральный бюджет должен брать на себя либо большую часть расходов, либо все траты целиком. Яркий пример — Бурятия, где проблемы теплоснабжения не могут решить с 2009 года. Здесь по сей день находится большое количество печных домов, а основной источник тепла в зимний период — уголь. Уже не первый год Улан-Удэ бьёт печальные рекорды по загрязнённости воздуха — в столице Бурятии её уровень в 30 раз превышает норму! При этом республика выбрасывает до 20 тонн золы ежегодно, что наносит непоправимый ущерб экологии. А ведь именно здесь находится Байкал, защитить который от промышленного урона властям поручил Владимир Путин.

Учитывая все нюансы, сумма, которая необходима для газификации Бурятии, составляет неподъёмные для региона 100-120 миллиардов рублей. Но президентское поручение необходимо исполнять. Поэтому после доклада губернатора республики Алексея Цыденова на совещании Совета по газификации при палате регионов 21 сентября было принято решение, что теплоснабжение Бурятии сенаторы и Минэнерго с Газпромом берут на особый контроль. Такое предложение Андрея Кутепова было поддержано замминистра энергетики Павлом Осиповым — уже на этой неделе специальная рабочая группа из представителей Совета Федерации и республиканского руководства, Правительства и Газпрома соберётся, чтобы прочертить «дорожную карту» тепло- и энергоснабжения региона.

И есть надежда, что после этого бурятские газовые проблемы удастся расшить. Залог тому — разрешённая ситуация с трубопроводом в Карачаево-Черкессии, вопрос о строительстве которого после долгого молчания удалось сдвинуть в августе этого года при непосредственном участии сенаторского Совета по газификации. Также координация действий на площадке Совета Федерации подвигла Газпром к заключению соглашений о газификации на период 2021-2025 года с Омской и Ярославской областями — в договорах, которые в корпорации намерены подписать до конца года, учтены все пожелания регионов.