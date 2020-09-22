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710 лошадинных сил: 78-летний пенсионер купил себе суперкар за 21 млн рублей

12:04 22.09.2020 Фото: wikimedia.org
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Он купил себе британский суперкар McLaren 720S Spider.

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Генри Харрфельдт, которому исполнилось 78 лет, решил купить себе британский суперкар McLaren 720S Spider

Генри Харрфельдт, которому исполнилось 78 лет, решил купить себе британский суперкар McLaren 720S Spider. К моменту написания этой статьи, он проехал на авто более 4 000 км. Ездит господин Харрфельдт каждый день.

Нетрудно понять возрастную категорию покупателей суперкаров. Молодые водители не покупают подобные автомобили, потому что они пока не могут их себе позволить - если только у них нет необходимых денежных средств, которые они могут попросить у богатых родителей.

Можно с уверенностью сказать о том, что многие пожилые люди не заходят покупать себе мощные спортивные машины, хотя бы потому, что заходить и выходить из автомобиля с низкой посадкой является очень утомительным занятием для тех, кто испытывает постоянные боли в суставах.

Но 78-летнего Генри Харрфельдта эти проблемы не пугают. Он купил себе британский суперкар McLaren 720S Spider. Более того, он регулярно ездит на нем – в опубликованном видеоролике упоминается о том, что на данный момент, на машине уже преодолено более 4 000 километров.

Господин Харрфельдт явно не является обычным пожилым человеком. Судя по всему, он очень любит спортивные автомобили и ценит каждую минуту, проведенную за рулем таких ТС. Ему особенно понравилось, как быстро идет суперкар McLaren 720S. Напомню, что машина может похвастать 710 лошадиными силами (770 Нм).

Примечательно, что этому же дедушке принадлежит легендарный спортивный родстер AC Cobra, которому сейчас уже исполнилось 40 лет, а также американский суперкар Ford GT40, которому сейчас 35 лет.

Источник: carsweek.ru

McLaren 720S Spider автомобиль водитель покупка суперкар Генри Харрфельдт McLaren
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