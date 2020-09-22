Организаторы "Евровидения" назвали четыре сценария для его проведения в 2021 году

На официальном сайте “Евровидения“ сообщается, что вариант сценария будет выбран в начале следующего года и он будет зависеть от того, какая сложиться ситуация с COVID-19.

Организаторы песенного конкурса “Евровидение 2021“ представили четыре варианта проведения музыкального мероприятия в условиях пандемии коронавируса

Создатели "Евровидения 2021" рассекретили четыре сценария проведения конкурса во время пандемии коронавируса.

Организаторы песенного конкурса “Евровидение 2021“ представили четыре варианта проведения музыкального мероприятия в условиях пандемии коронавируса.

Так, на официальном сайте “Евровидения“ сообщается, что вариант сценария будет выбран в начале следующего года и он будет зависеть от того, какая сложиться ситуация с COVID-19.

Первый сценарий - это привычный всем режим проведения конкурса. Мероприятие пройдет на арене Ahoy в Роттердаме в переполненном зале с участием всех артистов и делегаций. Такой вариант будет возможным, если появится вакцина от коронавируса или надежный тест.

Второй сценарий - это соблюдение социальной дистанции в полтора метра. В этом случае предполагается ограничение количества зрителей и членов делегаций. Отмечается, что организаторы проведут жеребьевку между владельцами билетов. Одни смогут поехать на конкурс, а другим - вернуть деньги.

Третий сценарий выберут в том случае, если не все участники смогут прилететь в Нидерланды из-за коронавируса. Такие артисты будут выступать со своей страны вживую онлайн.

Четвертый сценарий - карантинный. Если в Нидерландах введут карантин, то все участники будут петь в прямом эфире со своих стран.

Источник: ivona.bigmir.net