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Эротические фото Мадины, которую выгнали со свадьбы с Заурбеком Сидаковым

10:58 23.09.2020 Фото: instagram.com
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Как оказалось, «девушка из уважаемой и обеспеченной семьи, которая никогда не занималась эскортом», предпочитала максимально открытые купальники.

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Девушка из хорошей семьи Мадина Плиева предпочитала загорать в очень смелых купальниках

Девушка из хорошей семьи Мадина Плиева предпочитала загорать в очень смелых купальниках.

Несчастный Заурбек уже возвращается к нормальной жизни после случившегося с ним на свадьбе, а вот о его бывшей невесте Мадины Плиевой пока ничего не слышно.

Как рассказали её подруги, Мадина удалила все свои страничку в социальных сетях, поскольку понимала, какой поток хейта польется на её голову, после тех видеороликах, которые показали на свадьбе её жениху и его друзьям.

Но, тем не менее, кое-что их фотоархивов Мадины раздобыть удалось.

Как оказалось, «девушка из уважаемой и обеспеченной семьи, которая никогда не занималась эскортом», предпочитала максимально открытые купальники.

Конечно, это не показатель её распущенности, а просто штришок к портрету.

Источник: paparazzi.ru

бикини невеста семья скандал фигура фото Мадина Плиева Заурбек Сидаков
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