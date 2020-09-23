"Скорую" не дождалась: Скончалась от укуса пчелы пенсионерка

Москвичка умерла от аллергической реакции в Смоленской области. Родные положили ее в гроб, чтобы самим довезти до больницы и зафиксировать смерть.

Машина скорой помощи ехала до пациентки час, и та умерла

Пожилая москвичка умерла после укуса пчелы во время поездки на лето в родное поселение Новая-Селиба в Смоленской области. Как стало известно МК, тело женщины родственники решили самостоятельно перевезти в столицу.

По данным издания, 60-летнюю женщину 21 сентября в голову ужалила пчела. Скорая добиралась к пациентке по бездорожью целый час, к приезду врачей женщина умерла от аллергической реакции. Родные же решили доставить умершую домой в Москву. Они купили гроб и проехали с её телом примерно 250 километров. Умершую 22 сентября передали в руки патологоанатомов. Теперь им предстоит провести вскрытие для установления точных причин её смерти.

Пенсионер потерял сознание на лестнице в 9 утра, спустя час бездействия врачи скорой констатировали его смерть.

На семейном совете было решено транспортировать умершую своими силами, а именно - на автомобиле УАЗ «Патриот». Родные купили гроб, уложили туда покойницу и доехали до Москвы (это примерно 250 километров). Так как документов о смерти не было, то родственники доехали до подстанции «скорой», чтобы врачи констатировали смерть. После чего труп переправили в морг Зеленограда. Скорее всего, потребуется вскрытие для уточнения причины смерти. При жизни умершая высказывала мысли о кремации - возможно, близкие прислушаются к ее пожеланию.