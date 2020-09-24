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Пособия на детей от 3 до 7 лет увеличить до 12 00 рублей велел Путин в 2021 году. Повысят ли вам, узнайте

13:39 24.09.2020 Фото: pixabay
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Правительство должно определить чёткие, понятные, справедливые критерии предоставления дополнительной поддержки для тех семей, ежемесячный доход которых не достиг одного прожиточного минимума на человека в регионе.

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Путин попросил при работе над бюджетом предусмотреть возможность увеличения размера такой выплаты начиная с 2021 года
Сюжет: Все пособия Путина
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Новый размер материнского капитала на 2021 год назвал ПутинПособия на детей от 3 до 7 лет увеличить до 12 00 рублей велел Путин в 2021 году. Повысят ли вам, узнайтеЕщё 309 новостей

Вчера, 23 сентября, президент России Владимир Путин выступил перед Советом федерации. В своем выступлении он сделал н6есколько важных заявлений. Например, о пособии на детей с 3 для 7 лет. Напомним, для семей с низкими доходами, со сложной материальной ситуацией у нас предусмотрены ежемесячные выплаты на детей. В общей сложности эти меры поддержки охватывают 4 миллиона 850 тысяч детей до 7 лет включительно. Выплата на ребёнка от рождения до трёх лет составляет один прожиточный минимум для детей в конкретном регионе.

- С 1 января текущего года, и это было одним из важных решений, обозначенных в Послании, мы также предусмотрели выплату для детей от 3 до 7 лет включительно. Её размер пока составляет половину регионального прожиточного минимума для детей в конкретном регионе. В среднем по стране (может быть, не очень приятная цифра, мы все время об этом говорим, не цифра, а понятие «в среднем», другого, к сожалению, мы придумать не можем), в среднем это 5,5 тысячи рублей.

Напомню также, что эта выплата начисляется за период начиная с января. Но сами деньги семьи должны были получить в июле, после решения всех организационных вопросов. Однако, учитывая сложную ситуацию, связанную с эпидемией, все формальности были выполнены максимально быстро, и семьи получили выплату за первое полугодие сразу, разово. Раньше срока на месяц, уже в июне.

В январе в Послании сказал также и потом неоднократно это повторял, вы наверняка это слышали, мы посмотрим, как будет работать эта мера, насколько её достаточно для конкретной семьи, и сделаем следующий шаг. Именно так мы и обязаны поступить.

Поэтому прошу при работе над бюджетом предусмотреть возможность увеличения размера такой выплаты начиная с 2021 года. Правительство должно определить чёткие, понятные, справедливые критерии предоставления дополнительной поддержки для тех семей, ежемесячный доход которых не достиг одного прожиточного минимума на человека в регионе. Такие семьи есть, несмотря на повышение этой выплаты. Вот по этим семьям должны быть приняты дополнительные решения. И конечно, еще раз повторяю, это должен быть простой, удобный, понятный для всех механизм, - сказал Владимир Путин.

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От редакции

Ждете выплаты?

Аноним, 24 сентября 2020 14:04
Скоро одна часть населения будет работать за прожиточный минимум, а другая часть сидеть дома и получать пособие до прожиточного минимума. Нужно ни пособия выплачивать , а создавать рабочие места на государственном уровне и выплачивать достойную зарплату.

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