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Тело еще одного погибшего нашли на месте крушения Ан-26 с курсантами. Двоих еще ищут

14:05 26.09.2020 Фото: Facebook
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Глава региона Алексей Кучер сообщил, что, по предварительным данным, незадолго до крушения пилот сообщил об отказе одного из двигателей.

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На месте крушения Ан-26 под Харьковом нашли тело еще одного погибшего

На месте крушения самолета Ан-26 в Харьковской области найдено тело еще одного погибшего, поиски продолжаются. Об этом сообщается на странице в социальной сети Facebook Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Поиски еще двух человек продолжаются», — говорится в сообщении.

Самолет Ан-26, выполнявший учебный полет, разбился вечером 25 сентября на подлете к военному аэродрому города Чугуев. Он упал вблизи автомобильной дороги, не долетев до взлетной полосы 2 км. На борту находились 27 человек, в том числе курсанты Харьковского университета ВВС Украины. Одному курсанту не разрешили выполнить полет.

По данным Генеральной прокуратуры, погибли 25 человек. ГСЧС сообщала, что обнаружены тела 22 погибших, поиски трех человек продолжаются. Еще двое выжили.

Глава региона Алексей Кучер сообщил, что, по предварительным данным, незадолго до крушения пилот сообщил об отказе одного из двигателей.

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