С Днем шифровальщика открытки и СМС-поздравления на 5 мая

С Днём шифровальщика, друзья!
Нелёгкая у вас стезя —
Чужие тайны открывать,
Слова, как пазлы составлять,
Вам тайнопись подчинена,
И суть кодов всегда видна!
Желаю вам проблем не знать
И гениальный шифр создать!
С Днем шифровальщика! Пусть коды
Легко удастся разгадать!
А после классно на природе
Смогли с семьей вы отдыхать!
Желаем светлых дней, минуток,
Удачи, счастья, разных благ!
И новостей хороших утром,
И дома пусть горит очаг!
Вам понятны тайнопись и шифры,
Вы читать способны между строк
Закорючки, знаки, коды, цифры
Задом наперёд и поперёк!
Пусть же интуиция подскажет,
Как расшифровать любви секрет,
Счастья и рецепт, быть может, даже,
Как прожить здоровым двести лет!
С Днем шифровальщика! Пускай
Работа будет в радость, в кайф!
Пусть код чужой легко дается,
И без проблем свой создается!
Пусть будет дома все в ажуре!
Картошка с мясом во фритюре,
Вкусняшки будут на десерт,
А ты во всем чтоб был эксперт!
Источник: bipbap.ru, pozdravim.net