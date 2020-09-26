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Раздаст 1 млрд рублей на мусорные контейнеры регионам Мишустин

16:11 26.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Господдержку смогут получить те субъекты, которые уже включили в соглашения с операторами по вывозу мусора условия о раздельном сборе отходов.

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Кабмин утвердил правила выделения субсидий на закупку мусорных контейнеров

Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах предоставления и распределения субсидий регионам на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что господдержку смогут получить те субъекты, которые уже включили в соглашения с операторами по вывозу мусора условия о раздельном сборе отходов (РСО). Также в кабмине заявили, что «в регионе должен быть принят нормативный правовой акт, предусматривающий такой способ сбора мусора».

В сообщении говорится, что субсидия будет предоставляться на основании соглашения между правительством региона и Минприроды.

«На эти цели в федеральном бюджете уже зарезервирован 1 млрд рублей. Этих средств хватит на закупку около 70 тыс. контейнеров. Деньги будут выделены и распределены по регионам до конца года», — сообщили в правительстве.

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