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Путин собирает расширенное заседание президиума Госсовета. Повестка - нацпроекты

21:22 26.09.2020 Фото: Кремлин.ру
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В настоящее время готовятся необходимые уточнения параметров нацпроектов, и мнение регионов по этой теме крайне значимо, заявил Песков.

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Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета по нацпроектам 28 сентября

Президент России Владимир Путин проведет 28 сентября расширенное заседание президиума Госсовета, посвященное нацпроектам. Об этом ТАСС сообщил в субботу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Расширенное заседание президиума Госсовета состоится в понедельник, 28 сентября", - сказал он. Песков добавил, что мероприятие пройдет в режиме видеоконференции.

24 сентября на встрече с избранными руководителями субъектов РФ Путин сообщил, что обсудит с главами регионов на заседании президиума Госсовета планы по реализации нацпроектов. По его словам, в настоящее время готовятся необходимые уточнения параметров нацпроектов, и мнение регионов по этой теме крайне значимо.

нацпроект расширенное заседание президиума Госсовета
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