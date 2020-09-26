Путин собирает расширенное заседание президиума Госсовета. Повестка - нацпроекты

Президент России Владимир Путин проведет 28 сентября расширенное заседание президиума Госсовета, посвященное нацпроектам. Об этом ТАСС сообщил в субботу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Расширенное заседание президиума Госсовета состоится в понедельник, 28 сентября", - сказал он. Песков добавил, что мероприятие пройдет в режиме видеоконференции.
24 сентября на встрече с избранными руководителями субъектов РФ Путин сообщил, что обсудит с главами регионов на заседании президиума Госсовета планы по реализации нацпроектов. По его словам, в настоящее время готовятся необходимые уточнения параметров нацпроектов, и мнение регионов по этой теме крайне значимо.