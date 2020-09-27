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Голая девушка в расстегнутом плаще напугала рыбака: "Я чуть с удочкой в залив не упал"

10:52 27.09.2020 Фото: vk.com/vyborgvk
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Разгуливающую в обнаженном виде даму заметили в Выборге Ленинградской области. Любительницу необычных образов удалось сфотографировать.

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Голая и смелая гуляла по Выборгу

Обнаженная девушка в плаще была замечена на улицах Выборга в Ленинградской области. Местная жительница прогулялась по набережной без одежды и напугала рыбака. Об этом очевидец написал в паблике "Выборг ВКонтакте".

Мужчине удалось сфотографировать любительницу необычных образов и опубликовать снимок в Сети.

По словам мужчины, увидев на улице голую горожанку, он едва вместе с удочкой не упал в канал.

"Это нормально так ходить по нашему городу?! Я понимаю что бабье лето пришло, но не до такой же степени... Я чуть с удочкой в залив не упал, когда обернулся", — пожаловался житель Выборга.

без одежды голая рыбак
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