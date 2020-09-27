Голая девушка в расстегнутом плаще напугала рыбака: "Я чуть с удочкой в залив не упал"

Обнаженная девушка в плаще была замечена на улицах Выборга в Ленинградской области. Местная жительница прогулялась по набережной без одежды и напугала рыбака. Об этом очевидец написал в паблике "Выборг ВКонтакте".
Мужчине удалось сфотографировать любительницу необычных образов и опубликовать снимок в Сети.
По словам мужчины, увидев на улице голую горожанку, он едва вместе с удочкой не упал в канал.
"Это нормально так ходить по нашему городу?! Я понимаю что бабье лето пришло, но не до такой же степени... Я чуть с удочкой в залив не упал, когда обернулся", — пожаловался житель Выборга.