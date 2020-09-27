День воспитателя 2020: Традиции и история появления светлого праздника

Вообще, в нашей стране дошкольное образование развивалось медленно. Изначально дворяне считали, что и сами справляются с детьми. А у бедных попросту не было денег водить малышей в специальные учреждения. И только после революции 1917 года, детские сады вошли в массы. Государство начало финансировать отрасль, и люди пошли. В сады принимали детей в возрасте от 3 до 5 лет. Преподавали шитье, развитие речи и моторики и общие дисциплины на развитие.
Главную роль в празднике играют сами чада. Дети готовят концерты, спектакли, утренники, где выражают слова благодарности педагогам. Звучат песни, читаются стихи, проводятся конкурсы, демонстрируются детские поделки. Иными словами, показывается все то, чему обучили малышей учителя.
Разумеется, День воспитателя не обходится и без участия родителей. Как правило, представители родительского комитета решают вопрос с подарком. Это могут быть букеты цветов или памятные сувениры.
В Беларуси и Казахстане пока нет такого праздника на официальном уровне. Однако работники дошкольного образования все равно устраивают утренники и чаепития именно 27 сентября. В знак солидарности с братскими народами.
В большинстве случаев День воспитателя отмечают вместе с Днем учителя. В Великобритании, Германии, Литве – 5 октября, в Польше – 14 октября, США - вторник первой полной недели мая, в Чехии – 28 марта, в Испании – 29 января.