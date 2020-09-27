День воспитателя 2020: Традиции и история появления светлого праздника

Корреспонденты изданий «Детский сад со всех сторон», «Дошкольное образование» и «Обруч» обратились к народу с просьбой обратить внимание на детские сады. Журналисты отмечали, что педагогов дошкольного образования должны почитать не меньше школьных учителей. В обществе идею поддержали, и президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Праздник появился 27 сентября 2004 года. Именно в этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге был открыт первый детский сад.

Вообще, в нашей стране дошкольное образование развивалось медленно. Изначально дворяне считали, что и сами справляются с детьми. А у бедных попросту не было денег водить малышей в специальные учреждения. И только после революции 1917 года, детские сады вошли в массы. Государство начало финансировать отрасль, и люди пошли. В сады принимали детей в возрасте от 3 до 5 лет. Преподавали шитье, развитие речи и моторики и общие дисциплины на развитие.