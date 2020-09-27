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День воспитателя 2020: Традиции и история появления светлого праздника

11:44 27.09.2020 Фото: pxhere.com
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Праздник появился 27 сентября 2004 года. Именно в этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге был открыт первый детский сад.

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27 сентября принято поздравлять не только воспитателей, но и всех работников дошкольного образования – завучей и нянечек
День воспитателя и всех дошкольных работников отмечается в России каждый год 27 сентября. Это молодой праздник и появился он, благодаря педагогическим изданиям. Журналисты провели опрос среди населения, в ходе которого выяснилось, что профессия педагога действительно очень важна. Ведь детские сады – это первая ступень в развитии человека. И чествовать воспитателей просто необходимо.
История праздника
Корреспонденты изданий «Детский сад со всех сторон», «Дошкольное образование» и «Обруч» обратились к народу с просьбой обратить внимание на детские сады. Журналисты отмечали, что педагогов дошкольного образования должны почитать не меньше школьных учителей. В обществе идею поддержали, и президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. Праздник появился 27 сентября 2004 года. Именно в этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге был открыт первый детский сад.

Вообще, в нашей стране дошкольное образование развивалось медленно. Изначально дворяне считали, что и сами справляются с детьми. А у бедных попросту не было денег водить малышей в специальные учреждения. И только после революции 1917 года, детские сады вошли в массы. Государство начало финансировать отрасль, и люди пошли. В сады принимали детей в возрасте от 3 до 5 лет. Преподавали шитье, развитие речи и моторики и общие дисциплины на развитие.

Традиции
27 сентября принято поздравлять не только воспитателей, но и всех работников дошкольного образования – завучей и нянечек. Ведь от их мудрости, терпения и усидчивости формируется сознание детей.

Главную роль в празднике играют сами чада. Дети готовят концерты, спектакли, утренники, где выражают слова благодарности педагогам. Звучат песни, читаются стихи, проводятся конкурсы, демонстрируются детские поделки. Иными словами, показывается все то, чему обучили малышей учителя.

Разумеется, День воспитателя не обходится и без участия родителей. Как правило, представители родительского комитета решают вопрос с подарком. Это могут быть букеты цветов или памятные сувениры.

В каких странах празднуется
На Украине, как и в России День воспитателя отмечается 27 сентября. Правда, официально праздник твердили в 2008 году.

В Беларуси и Казахстане пока нет такого праздника на официальном уровне. Однако работники дошкольного образования все равно устраивают утренники и чаепития именно 27 сентября. В знак солидарности с братскими народами.

В большинстве случаев День воспитателя отмечают вместе с Днем учителя. В Великобритании, Германии, Литве – 5 октября, в Польше – 14 октября, США - вторник первой полной недели мая, в Чехии – 28 марта, в Испании – 29 января.

Источник: kp.ru
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Поздравляем в этот праздник Всех, кто, не жалея сил, Нашим деткам помогает Познавать прекрасный мир!

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