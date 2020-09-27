Что можно подарить воспитателю на профессиональный праздник 27 сентября 2020 года?

День воспитателя отмечается в России 27 сентября. Поздравлять работников дошкольного образования постепенно становится хорошей традицией. Но как правильно подобрать подарок, чтобы он и понравился, и соответствовал ситуации? Вот несколько идей на тему того, что можно подарить на День воспитателя в детском саду в 2020 году.
1. Подарки, которые точно пригодятся
Они помогут воспитателям в их ежедневном непростом труде - а может, где-то даже и облегчат его. Представьте, какой подарок был бы действительно полезен в работе с маленькими детьми, и смело вручайте его сотруднику вашего садика.
Что рекомендуем подарить
Уследить за одним малышом непросто, что уж говорить, если их несколько, и за всеми нужен глаз да глаз. Отвлечься даже на чашку чая нереально. Подарите воспитательнице термокружку с удобной крышкой, в которой напиток не только долго останется горячим, но и не прольется, и она будет вам искренне благодарна.
2. Подарки по интересам
Если вы знаете, чем увлекается воспитательница, задача выбрать для нее подарок становится проще. Тут даже не возбраняется спросить прямо. Может, она разводит редкие сорта диффенбахий или обожает печь кексы в форме котиков. Купите что-то из нужной области, наставница вашего ребенка оценит.
Что рекомендуем подарить
Рукоделие в последнее время все больше набирает популярность. Поэтому неплохим подарком станет набор для вышивки. Картины можно выбрать на любую тему - от сложных пейзажей до относительно простых цветов. Тип вышивки тоже бывает разный: гладью, бисером, шелковыми лентами, вариантов тут множество.
3. Подарки-помощники
Подарки, связанные с домом, могут стать хорошим презентом для воспитательницы детского сада. Но важно постараться купить такую вещь, которой человек будет действительно пользоваться. Совсем специфические бытовые приборы дарить не стоит - велик шанс, что ваша вафельница или аппарат для приготовления мороженого в условиях отдельно взятой квартиры так и останутся пылиться на полке в кладовке. Вместо них выберите то, что действительно будет нужно во время домашних забот.
Что рекомендуем подарить
Блендер - вещь, которая пригодится на любой кухне. Тем более, что хороший блендер - это практически мини-кухонный комбайн с полезными насадками, незаменимый при приготовлении самых разных блюд и напитков, от омлета до коктейлей.
4. Стильные подарки
Если не хочется лишний раз напоминать воспитательнице о домашних заботах, подарите ей вещь "для красоты". Это может быть аксессуар, который порадует любую женщину: качественный палантин (только убедитесь, что он вписывается в общий стиль одежды дамы), брендовую визитницу и так далее.
Что рекомендуем подарить
Качественный стильный зонт, с дизайнерским принтом или однотонный, станет полезным приобретением для каждого. Такой подарок будет оценен по достоинству как раз дождливой осенью, когда без этого аксессуара не обойтись. Желательно подобрать зонт в той цветовой гамме, которую предпочитает воспитательница, или выбрать что-то нейтральное и подходящее под любой образ.
5. Подарок для настроения
Совершенно необязательно, чтобы ваш подарок для воспитательницы детского сада был практичным. Главное здесь не это - в первую очередь презент должен радовать человека, которому его вручают, и создавать вокруг него атмосферу праздника и тепла. Выберите то, что передаст педагогу хорошее настроение: пусть это будут декоративная подушка, уютный плед или красивый комнатный цветок. А, может, вы найдете и что-то более необычное.
Что рекомендуем подарить
Аромалампа будет достаточно оригинальным и интересным подарком. Нет, речь идет не о дешевых керамических сувенирах со свечкой внутри. Мы предлагаем приобрести для воспитателя современный ультразвуковой аромадиффузор, работающий от розетки. Он распыляет в воздухе пары воды, смешанные с эфирными маслами. Подсветка, как правило, имеет несколько цветов и режимов яркости. В сезон простуд такой гаджет еще и может помочь в профилактике гриппа, если выбрать соответствующий наполнитель.
Источник: kp.ru
Никогда этого лизоблюдства к школьным учителям не понимал, почему поварам на их профессиональный праздник ничего не дарят? А водители маршруток, поездов, троллейбусов, шахтёры, медики, МЧСники меньше для народа делают? Или они люди второго сорта? Почему такое странное и презрительное отношение к другим профессиям и двойные стандарты?