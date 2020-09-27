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Магнитные бури сегодня: 27 сентября сильной магнитной бури не будет, сообщают синоптики РАН

12:07 27.09.2020 Фото: pxhere.com
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А вот 28 сентября магнитосфера будет возбужденной.

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Магнитной бури, которую синоптики прогнозировали на 27 сентября, не будет, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Ранее специалисты предупреждали о слабой магнитной буре — уровня G1. Теперь же, как уточнили в лаборатории, 26 и 28 сентября магнитосфера будет возбужденной, а 27-го — спокойной.

Всего в классификации магнитных бурь пять уровней — от G1 до G5. Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций птиц и животных.

Более сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность, обычно вызывающая магнитные бури, может привести к тому, что полярные сияния будут видны на более южных широтах, чем обычно.

Источник: ria.ru

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